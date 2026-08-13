하영 증조부, 이토 히로부미 추도 모임 참석 "강제 한일합방 비호한 홍보대사"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 하영의 증조부 안상호를 둘러싼 친일 행적 의혹이 이어지는 가운데, 그의 과거 행적과 당시 시대적 맥락에 대한 민족문제연구소 측의 설명이 나왔다.

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12일 방학진 민족문제연구소 사무처장은 광복절을 앞두고 KBS 뉴스에 출연해 하영의 증조부 안상호의 행적과 관련한 역사적 맥락을 설명했다.

방 사무처장에 따르면 안상호는 종로에서 태어나 대한제국 시기 국립학교를 거쳐 일본으로 유학을 떠나 의학을 공부했다. 이후 귀국해 고향인 종로에서 의사로 활동했다.

그러나 일제강점기 친일 단체 등에 이름을 올린 행적이 확인됐다고 방 사무처장은 설명했다. 그는 "1909년 안중근 의사가 이토 히로부미를 저격한 해 서울에서 이토 히로부미를 추도하는 모임이 열렸는데, 여기에 안상호가 이름을 올렸다"고 말했다.

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이어 "총독부 자문기관인 경성부협의원에 이름을 올렸고, 대정친목회에도 이름을 올렸다"고 덧붙였다.

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특히 대정친목회에 대해서는 "일본인과 조선인이 융화해 하나의 나라를 만들어야 한다는 내선융화를 목적으로 한 단체"라며 "식민지 지배 정책에 앞장선 단체"라고 설명했다.

다만 방 사무처장은 단체에 이름을 올렸다는 사실만으로 곧바로 모든 사람을 적극적인 친일반민족행위자로 규정할 수는 없다며 당시 시대적 상황과 행적의 구체적인 내용 등을 종합적으로 살펴봐야 한다고 했다.

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그는 안상호가 자신의 가족을 언급하며 일본어를 사용하지 않아도 문제가 없는 가족이라고 소개한 점 등을 거론하며 "강제 한일합방을 비호한 홍보대사처럼 활동한 것이 가장 대표적인 친일 행위라고 할 수 있다"고 주장했다.

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안상호가 민족문제연구소의 '친일인명사전'에 등재되지 않은 이유에 대해서도 설명했다.

방 사무처장은 "친일인명사전에 이름이 없다고 해서 친일파가 아닌 것은 아니다. 경중이 다를 뿐이지 팩트는 변하지 않는다"며 "친일인명사전 등재 기준에서 가장 중요한 것은 적극성, 지속, 반복. 하나를 하라고 했는데 친일 행위를 두 개 하고, 한 번 하라고 했는데 두세 번 한 경우처럼 적극적이고 지속·반복적인 행위를 한 사람들을 중심으로 등재했다"고 밝혔다.

그러면서 "안상호는 상대적으로 적극성이 떨어진다고 보기 때문에 등재가 안 된 것이지만, 친일 행위 자체가 변하는 것은 아니다"라고 말했다.

이번 논란을 계기로 연예인들의 조상 친일 행적이 반복적으로 주목받는 이유에 대해서는 연예인이 가진 사회적 영향력을 꼽았다. 방 사무처장은 "연예인이니까 사회적 관심이 크다"며 "그 사람의 역사 의식과 말 역시 영향력을 준다. 연예인은 본인이 원하지 않았지만 공인이 된 것이기 때문에 언행 하나하나가 중요하고, 사람들이 민감하게 받아들이는 것 같다"고 했다.

다만 조상의 행적으로 후손에게 책임을 묻는 '연좌제'에 대해서는 명확히 선을 그었다.

그는 "저희는 연좌제에 반대한다"며 "독립운동가들도 연좌제를 반대하고 민주공화국을 만들자고 독립운동을 한 것"이라고 말했다.

이어 "다만 자신의 조상이 명백한 친일 행위를 했는데도 친일을 정당화한다든지, 친일을 하지 않았다고 부정한다든지 하는 경우에는 연좌제의 기준이 아니라 그 행위에 대해 분명히 지적하고 사과를 받는 행동이 필요하다"고 강조했다.

한편 하영은 최근 방송에서 '4대째 의사 가문'이라는 집안 내력을 언급했다가 그의 증조부가 일제강점기에 의사로 활동한 안상호로 알려지며 그의 당시 행적을 두고 친일 의혹이 불거졌다.

결국 하영은 12일 자필 사과문을 공개하고 "과오를 무겁게 받아들이며 후손으로서 진심으로 사죄드린다. 광복절을 앞둔 시기에 저의 부족함으로 물의를 일으켜 더욱 송구스러운 마음"이라며 사과했다.

jyn2011@sportschosun.com