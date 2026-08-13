'이범수 이혼' 이윤진 자녀, 때아닌 '안전띠 미착용' 논란…"철저히 지키고 있다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 통역사 겸 방송인 이윤진이 자녀들의 안전띠 미착용을 지적한 보도에 반박하며 당시 상황을 직접 설명했다.

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이윤진은 12일 자신의 SNS에 딸 소을 양과 아들 다을 군이 차량 뒷좌석에서 안전띠를 착용하지 않았다는 내용의 기사를 캡처해 게재했다.

이와 함께 이윤진은 "주차장 정차 중이었고 차량 출발 전 여행 중 흥이 나 춤 한번 추고 출발했다"고 해명했다.

이어 "안전운전, 벨트 착용 소다남매 철저히 지키고 있다"고 강조하며 자녀들이 안전띠를 착용하지 않은 채 차량을 타고 이동했다는 오해에 선을 그었다.

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앞서 이윤진은 소을·다을 남매가 차량 뒷좌석에서 신나는 음악에 맞춰 춤을 추는 모습이 담긴 영상을 SNS에 공개했다.

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영상 속 두 아이가 안전띠를 착용하지 않은 모습이 포착되면서 이를 지적하는 보도가 나왔다. 이에 이윤진은 해당 기사를 직접 캡처해 올리며 영상 촬영 당시 차량이 운행 중이 아니었다고 즉각 설명에 나섰다.

이윤진에 따르면 당시 차량은 주차장에 정차해 있었으며, 여행을 떠나기 전 흥이 난 아이들이 잠시 춤을 춘 뒤 안전띠를 착용하고 출발했다.

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특히 이윤진은 "철저히 지키고 있다"고 강조하며 평소 자녀들의 안전띠 착용과 안전운전을 중요하게 생각하고 있다는 입장을 분명히 했다.

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한편, 이윤진은 배우 이범수와 2010년 결혼, 슬하 딸 하나 아들 하나를 뒀으나 지난 2024년 이혼소식을 알렸다. 2년 간의 갈등 끝 두 사람은 지난 2월 합의이혼을 했다.

narusi@sportschosun.com