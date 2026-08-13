오상진 50일 子, 중환자실서 3일간 생사의 기로..."기도 밖에 할 게 없더라" ('편스토랑')

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[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 오상진이 태어나자마자 중환자실에 입원했던 둘째 아들의 사연을 털어놓으며 당시 아무것도 해줄 수 없었던 아빠의 절박했던 심정을 고백했다.

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13일 KBS2 '신상출시 편스토랑' 측은 "오상진 고백 '둘째, 태어나자마자 중환자실에..' 아무 것도 할 수 없던 아빠의 심정"이라는 제목의 예고편을 공개했다.

영상 속 오상진은 생후 50일 된 손자를 품에 안고 흔드는 아버지의 모습에 "일부러 흔들면 안 된다"라면서 잔뜩 예민한 모습을 보였다. 이에 아버지는 "내가 네 아들 어떻게 할까봐 불안하냐"라면서 웃었다. 이를 본 붐은 "상진 씨 너무 예민한 것 같다"라고 했고, 오상진은 "혹시나 무슨 일 생길까봐"라며 아들을 걱정했다.

오상민의 예민함에는 이유가 있었다. 오상진은 "수호가 태어나자마자 황달이랑 좀 다른 증세가 있어서 일주일 정도 입원을 했었다"고 털어놨다.

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이어 "그때 마음고생도 하고, 정말 다른 게 다 필요 없더라. '아이가 건강하기만 하다면 정말 더할 나위 없겠다'라는 생각을 소영 씨나 나나 되게 강하게 갖게 되기도 했다"고 당시를 회상했다.

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오상진의 아버지는 "아들은 이야기를 잘 안 한다"라면서 "소영이한테 물어보니까 3일 정도를 지켜봐야한다고 하더라. 3일 동안 병원에 가고 싶은 마음이 막 올라오더라. 당장 가고 싶었다"라면서 걱정과 불안에 당장 병원에 달려가고 싶었던 절박했던 당시 심정을 전했다. 이어 "3일 지나니까 상진이가 '아빠, 수호 괜찮대요'라고 하더라. 그제야 마음을 좀 놓았던 것 같다"라고 말했다.

이를 지켜본 이연복은 "아기가 아프면 부모가 해줄 수 있는 게 없다"라고 했고, 오상진은 "진짜 기도 밖에 할 게 없더라"고 전했다.

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다행히 수호 군은 치료를 잘 받고 건강을 회복했다. 오상진은 "지금은 완벽하게 회복했다"라며 "전혀 문제 없이 잘 치료가 됐다. 아무 문제 없다"라며 환하게 웃었다.

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한편, 오상진의 아내 김소영은 지난 4월 3일 7시간의 진통 끝에 둘째 아들을 출산했다.

anjee85@sportschosun.com