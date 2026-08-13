온유 측 "'주사 이모', 의사인 줄 알아...무면허 의심 못했다"[공식]

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[스포츠조선 조민정 기자] 샤이니 온유가 이른바 '주사 이모'와 관련한 무면허 의료행위 의혹으로 이미 수사기관의 조사를 받은 사실이 알려졌다. 온유 측은 해당 인물을 의사 또는 병원 소속 의료 관계자로 알고 진료를 받았다는 입장이다.

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온유의 소속사 그리핀엔터테인먼트는 12일 관련 의혹에 대한 입장을 밝혔다.

온유는 과거 지인의 소개를 받아 한 병원을 방문해 피부 관리 목적의 진료를 받았다. 당시 해당 인물을 의사 또는 병원에 소속된 의료 관계자로 인식했고 의료 면허나 진료 절차의 적법성을 의심할 만한 정황도 없었다는 설명이다.

관련 의혹이 불거진 뒤 온유는 지난 5월 한 차례 수사기관의 조사도 받았다. 조사 과정에서는 자신이 알고 있는 사실관계를 그대로 진술하며 수사에 성실히 임한 것으로 전해졌다.

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현재 관련 수사는 진행 중이다. 그리핀엔터테인먼트는 "확인되지 않은 추측이나 사실과 다른 내용이 확산되지 않기를 바란다"고 당부했다.

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앞서 온유는 이른바 '주사 이모'와 관련한 무면허 의료행위 의혹이 제기되는 과정에서 해당 인물에게 진료를 받은 연예인으로 이름이 거론됐다. 이에 온유 측은 진료를 받은 사실 자체는 인정하면서도 당시 상대방의 의료 자격에 문제가 있다는 사실은 알지 못했다는 입장을 분명히 했다.

이하 온유 소속사 입장문

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안녕하세요. ㈜그리핀엔터테인먼트입니다.

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금일 보도된 당사 소속 아티스트 온유 관련 기사에 대한 공식 입장을 말씀드립니다.

지난해 12월 입장문을 통해 밝힌 바와 같이, 온유는 과거 지인의 소개로 한 병원을 방문해 피부 관리 목적의 진료를 받은 사실이 있습니다. 당시 온유는 해당 인물을 의사 또는 병원 소속 의료 관련자로 인식하고 있었으며, 의료 면허나 절차의 적법성을 의심할 만한 정황은 없었습니다.

이에 온유는 지난 5월 한 차례 진행된 관련 조사에서 위와 같은 사실관계를 있는 그대로 진술하고, 수사기관의 조사에 성실히 임했습니다.

현재 수사가 진행 중인 만큼, 확인되지 않은 추측이나 사실과 다른 내용이 확산되지 않기를 바랍니다. 당사는 소속 아티스트의 권익 보호를 위해 앞으로도 최선을 다하겠습니다.

감사합니다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com