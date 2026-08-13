[공식] 1691만 '왕사남' 제작자 넷플릭스行..'도차비' 김도훈X전종서X이준기X이상이X배인혁 확정

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[스포츠조선 조지영 기자] 올해 1691만 관객을 동원하며 메가 히트를 터트린 영화 '왕과 사는 남자'(장항준 감독) 제작사 온다웍스가 넷플릭스 영화 '도차비'(안태진 감독)로 컴백한다.

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'도차비'는 데뷔작 '올빼미'?로 유수 영화제에서 작품상을 수상하고 독창적인 연출력으로 관객과 평단의 호평을 이끌어낸 안태진 감독의 신작으로 눈길을 모은다. 여기에 '왕과 사는 남자' '박열' 등의 작품에서 깊이 있는 캐릭터 서사와 탄탄한 스토리텔링을 선보여온 황성구 작가가 각본을 맡았다. 뿐만 아니라 역대 박스오피스 2위에 오른 '왕과 사는 남자'의 제작사 온다웍스가 제작을 맡아 신뢰를 더한다.

'도차비'는 강렬한 캐릭터와 흡인력 있는 스토리, 완성도 높은 프로덕션으로 지금껏 본 적 없는 액션 사극의 신선한 재미를 전할 예정이다.

'도차비'의 다채로운 캐스팅 라인업 역시 기대를 모은다. '무빙'에서 섬세한 감정 연기부터 강도 높은 액션 연기까지 안정적으로 소화하며 호평을 이끌어내고, '유어 아너' '나의 완벽한 비서' '친애하는 X' 등에서 입체적인 캐릭터를 선보여온 김도훈이 그동안 쌓아온 감정 연기와 액션의 역량을 태산 역에 아낌없이 담아낸다.

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산속에서 아하이(전종서)와 숨어 살던 태산은 탈을 쓴 자들의 정체불명 음모에 휘말려 오랑캐 수괴로 몰린다. 괴물처럼 살아남고 귀신처럼 싸우는 절체절명의 순간들 속에서, 그는 어느새 사람들을 지켜내는 도차비가 된다.

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아하이 역은 전종서가 맡아 기대를 더한다. '발레리나' '콜' '프로젝트 Y' 등 강렬한 장르에서 독보적인 존재감과 몰입도 높은 연기력으로 뜨거운 주목을 받은 전종서는 출연하는 작품마다 다른 얼굴을 선보이며 자신만의 연기 영역을 구축해 왔다. 아하이는 재빠른 몸놀림과 뛰어난 무예를 지닌 여인으로 태산과 함께 싸우는 인물이다. 태산 역의 김도훈과 아하이 역의 전종서가 함께 만들어낼 신선한 케미스트리와 강렬한 시너지에도 이목이 집중된다.

국경지대의 최고 지휘관 이도관 역은 이준기가 연기한다. '아라문의 검' '어게인 마이 라이프' '악의 꽃' '무법 변호사' 등 시대극과 현대극을 넘나들며 캐릭터에 완벽하게 녹아드는 몰입도 높은 연기를 선보여온 이준기는 '도차비'?에서 권력을 향한 깊은 욕망을 품은 이도관 역을 맡는다. 특유의 카리스마와 압도적인 액션, 날카로운 연기로 또 하나의 인생 캐릭터 탄생을 예고한다.

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'사냥개들' '취사병 전설이 되다' '유부녀 킬러' 등에서? 강렬한 임팩트를 남긴 이상이는 정체불명의 탈을 쓴 자들이 북방에 출몰한다는 이야기에 현장을 찾아 실태를 살피는 감찰사 박세룡 역을 맡았다. 감찰사 박세룡은 어딘가 미심쩍은 이도관에게 의심을 품으며 극에 긴장감을 더할 예정이다.

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여기에 '우주를 줄게' '체크인 한양' '열녀박씨 계약결혼뎐' 등으로 탄탄한 입지를 다지며 존재감을 각인시킨 배인혁이 세자 열화군으로 변신한다. 배인혁은 오랑캐로 인해 고초를 겪는 화전민들을 향한 책임감과 연민을 품은 인물의 깊은 내면과 감정선을 그려낼 예정이다.

'도차비'는 화전민들이 부락을 이룬 국경지대, 그보다 깊은 산 속에서 여진족 여인과 함께 숨어 살던 전직 군관이 정체불명의 탈을 쓰고 화전민들을 사냥하는 남자에 맞서 싸우며 도차비(도깨비)로 불리게 되는 액션 사극이다. 김도훈, 전종서, 이준기, 이상이, 배인혁이 출연하고 '올빼미'의 안태진 감독이 메가폰을 잡는다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com