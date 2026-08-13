"이민 두 번 하다 사람 잡겠네"...'발리 이주' 김빈우, 새벽 4시까지 이삿짐 '초토화'

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 김빈우가 발리 이주를 앞두고 새벽까지 이어진 이삿짐 정리에 진땀을 뺐다. 오전 9시 붙박이장 철거를 앞두고 새벽 4시가 넘도록 짐을 정리하는 강행군을 이어갔다.

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김빈우는 13일 자신의 SNS에 "이민 두 번 갔다가 사람 잡겄네. 끝날 때까지 끝난 게 아니란 말이다! 정신 차렷"이라는 글과 함께 이사 준비 중인 근황을 공개했다.

사진 속 집안은 발리로 가져갈 짐을 정리하느라 각종 캐리어와 상자들이 곳곳에 펼쳐져 있는 모습이다. 가족과 함께 해외로 거처를 옮기는 만큼 만만치 않은 짐의 양이 눈길을 끌었다.

이사 준비는 밤을 꼬박 넘겨서도 끝나지 않았다. 김빈우는 오전 4시 22분까지 짐 정리를 이어간 뒤 "많이 치웠다. 당 충전 좀 하자"라며 잠시 숨을 돌렸다. 그러나 곧 "9시에 붙박이장 떼어간다 했는데.."라고 덧붙이며 불과 몇 시간 뒤 예정된 철거 작업을 걱정했다.

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앞서 김빈우는 남편과 두 자녀를 비롯한 가족과 함께 발리로 이주한다는 소식을 직접 알렸다. 김빈우는 이주를 결정하기까지 약 1년이 걸렸다며 "쉽지 않은 결정이었지만 우리가 더 늙기 전에 아이들이 아직 품에 있을 때 새로운 도전을 해보려 한다"고 밝혔다. 최근에는 SNS 라이브 방송 도중 늦은 시간 음악을 크게 틀고 춤을 추는 모습으로 층간소음 지적을 받았다. 제주도 여행 중에는 운전하면서 촬영된 모습이 공개돼 전방주시 소홀 논란이 일기도 했다.

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한편 김빈우는 2015년 사업가 전용진 씨와 결혼, 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com