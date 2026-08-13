[종합] '드라마 장인' 故안판석 감독, 수많은 인생작 남기고 떠난 별…연예계도 추모 물결

故안판석 감독. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 안소윤 기자] '드라마 거장' 안판석 감독이 별세했다. '하얀거탑', '밥 잘 사주는 예쁜 누나', '봄밤', '졸업', '협상의 기술' 등 수많은 대표작을 남긴 그의 비보에 연예계에도 추모 물결이 이어지고 있다.

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안판석 감독이 지난 12일 세상을 떠났다. 지난해 폐암 진단을 받은 고인은 최근 뇌출혈까지 겹쳐 투병해왔으며, 병세가 악화되면서 이날 오후 별세한 것으로 전해졌다. 향년 65세.

고인의 유작은 ENA 새 드라마 '연애박사'다. 오는 10월 첫 방송을 앞둔 '연애박사'는 한때 수영선수로 활약했지만 병으로 한쪽 다리를 잃은 박사과정생 박민재(추영우)와 진로를 잃은 석사과정생 임유진(김소현)이 서로를 통해 성장하고 사랑을 키워가는 이야기를 담은 작품이다. 이미 촬영과 후반 작업을 모두 마친 만큼, 예정된 방송 일정에 따라 시청자들과 만날 예정이다.

이날 '연애박사' 제작진도 공식입장을 통해 고인의 별세에 깊은 애도를 표했다. 제작진은 "가슴 아픈 소식을 전하게 되었다"며 "안판석 감독님께서 2026년 8월 12일, 향년 64세로 별세하셨다"고 부고를 전했다.

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고인의 장례 절차에 대해선 "깊은 슬픔에 빠져 계신 유가족이 고인과 조용히 작별의 시간을 가질 수 있도록 취재진에 비공개로 진행하고자 하니 간곡한 협조 부탁드린다"며 "다시 한번 고인의 가시는 길에 깊은 애도를 표하며, 삼가 고인의 명복을 빈다"고 추모했다.

故안판석 감독. 스포츠조선DB

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고인의 갑작스러운 비보에 연예계도 큰 슬픔에 빠졌다. MBC 입사 동기인 아나운서 출신 백지연은 개인 계정에 "고인의 명복을 빕니다. 편히 쉬세요. 멋진 감독이었고 참 좋은 친구였습니다"라고 애도했다. 김혜은은 "'밀회'라는 작품을 함께 할 수 있었던 영광을 누리게 해 주신 감독님. 감독님께 부끄럽지 않고 싶었습니다. 마지막 작품 같이 못해 한스럽기만 합니다. 너무 아까워 가슴이 미어집니다"며 "제 마음의 키를 키워주신 안판석 감독님. 잊지 않겠습니다. 부디 천국에서 편히 영면하소서"라고 글을 남겨 먹먹함을 더했다.

안 감독의 처음이자 마지막 영화 '국경의 남쪽'을 비롯해 '수줍은 연인', '장미와 콩나물'까지 함께한 차승원도 매체와의 인터뷰를 통해 고인을 추억했다. 대표작 '하얀거탑'에서 호흡을 맞춘 김명민 역시 인터뷰를 통해 고인에게 마지막 인사를 전했다.

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한편 안 감독은 1987년 MBC 드라마본부 프로듀서로 입사해 조연출을 거쳐 1994년 베스트극장 '사랑의 인사'로 데뷔했다. 인물의 감정과 관계를 섬세하게 그려내는 연출로 대중의 사랑을 받아온 안 감독은 '짝', '하얀거탑', '아내의 자격', '밀회', '풍문으로 들었소', '밥 잘 사주는 예쁜 누나', '봄밤', '졸업', '협상의 기술' 등을 통해 자신만의 독보적인 작품 세계를 구축해 왔다

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고인의 빈소는 서울대학교병원 장례식장 1호실에 마련됐으며, 발인은 15일 오전 9시 30분 예정이다. 장지는 서울시립승화원이다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com