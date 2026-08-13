신성, 父 위암 4기 판정 고백…항암치료 버텨내며 전한 뭉클한 근황

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 신성이 아버지가 위암 4기 판정받은 사실을 고백하며 애틋한 마음을 전했다.

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신성은 12일 자신의 SNS를 통해 아버지와 함께 병원을 찾은 모습을 공개했다.

그는 "6월 말 갑작스러운 혈변으로 시작돼 급하게 응급실 달려가 긴급 내시경 결과 위암 4기 판정받으셨다"라고 밝혔다.

이어 "절망에 빠지셔서 하루하루를 우울해하시던 아버지가 요즘 항암치료를 잘 받으시고 잘 드신 덕분에 검사 결과 희망이 보이기 시작한다"라면서 "주변에서도 알아보시고 응원해 주신 덕분에 아버지도 살아야겠다는 의지를 보이시며 열심히 운동도 하시고 점점 건강해지는 모습에 감사함을 느끼고 있다"라며 아버지의 긍정적인 변화를 전했다.

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신성은 "우리 아버지뿐만 아니라 암과 싸우고 계신 환우분들 힘내라는 말조차 부담스러운 날이 있겠지만, 오늘 하루를 버텨낸 것만으로도 충분히 잘하고 있다"라면서 "진심으로 응원하겠다"라며 응원했다. 그러면서 "아버지 화이팅. 아버지 사랑합니다"라고 덧붙이며 아버지를 향한 깊은 애정을 드러냈다.

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앞서 신성은 지난 5월 5일에도 아버지가 갑상선암 재발로 수술받은 사실을 털어놓은 바 있다.

당시 그는 "8년 만에 아버지가 갑상선암 재발했다는 청천벽력 같은 소식을 듣게 돼 걱정이 많았다"라면서 "다행히 수술도 잘 되었고 밝은 모습을 찾으셔서 기쁘다"라며 "아버지 이젠 아프지 마셔라. 오래오래 건강하셔라"면서 간절한 마음을 전했다.

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한편, 신성은 MBN '불타는 트롯맨' 준우승을 차지한 뒤 다양한 방송과 무대를 오가며 활동을 이어가고 있다.

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anjee85@sportschosun.com