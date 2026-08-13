새벽2시 헬스장 덮친 美사생팬들...BTS 뷔·정국 당혹 "우리 사생활 아니냐"

뷔(왼쪽), 정국

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[스포츠조선 박아람 기자] 방탄소년단(BTS) 뷔와 정국이 월드투어 도중 호텔 헬스장에서 마주친 팬들에게 사생활을 존중해 달라는 뜻을 전했다.

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뷔와 정국은 지난 11일(현지시간) 미국 볼티모어 공연을 마친 뒤 위버스 라이브를 진행하며 최근 호텔에서 있었던 일을 언급했다.

두 사람에 따르면 이날 새벽 2시께 호텔 헬스장을 찾았는데, 현장에는 약 20명의 팬들이 있었다. 정국은 투어를 진행하면서 늦은 시간에 운동하러 나온 사람들을 거의 보지 못했다며 자신들을 만나기 위해 찾아온 팬들이 아니었겠느냐는 취지로 말했다.

뷔는 운동을 목적으로 헬스장을 이용하는 것이라면 이해할 수 있지만, 자신들을 보기 위해 찾아오는 행동에는 선을 그었다. 정국 역시 팬들에게 주변을 의식하기보다 각자 운동에 집중해 달라고 당부하며 "우리 사생활 아니냐"고 말했다.

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두 사람은 당시 상황을 비교적 가볍게 이야기하면서도 불편한 심경을 숨기지 않았다. 뷔는 전날 촬영한 영상에 초록색 옷을 입은 팬의 모습이 담겼다며 해당 영상을 공개할 수도 있다는 취지의 농담 섞인 경고를 하기도 했다.

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해당 팬은 정국이 헬스장을 떠난 뒤 뷔에게 다가가 말을 건 것으로 전해졌다.

한편 BTS는 현재 월드투어 'ARIRANG'의 북미 일정을 소화하고 있다. 오는 15~16일 미국 알링턴 AT&T 스타디움에서 공연을 이어가며, 22~23일에는 캐나다 토론토 로저스 스타디움 무대에 오를 예정이다.

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tokkig@sportschosun.com