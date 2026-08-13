'개코와 이혼' 김수미, 딸 간식 먹는 공간이 이 정도..제주도 휴가까지

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[스포츠조선 정유나 기자] 뷰티 브랜드 대표 겸 인플루언서 김수미가 이혼 후 두 아이와 함께한 일상을 공개했다.

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김수미는 12일 "태이의 간식 공간"이라는 글과 함께 사진 한 장을 공개했다.

공개된 사진에는 김수미의 집 내부 모습이 담겼다. 딸 태이가 간식을 먹을 수 있는 공간에는 작은 소파와 간이 책상, 이동식 TV 등이 마련돼 있어 눈길을 끈다. 딸을 위한 공간을 감각적인 인테리어로 꾸민 김수미의 세심한 배려가 훈훈함을 자아낸다.

김수미는 또한 "여름방학이었다"라는 글과 함께 두 아이들과 제주도로 휴가를 다녀온 듯한 사진 여러 장도 공개했다. 사진 속에는 제주도의 풍경을 배경으로 아이들과 여유로운 시간을 보내는 모습 등이 담겨 있어 눈길을 끌었다.

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한편 김수미는 지난 1월, 다이나믹듀오 멤버 개코와의 이혼을 발표했다. 두 사람은 2011년 결혼해 1남 1녀를 두었지만, 결혼 15년 만에 결국 결별하게 됐다. 이들은 이혼 후에도 부모로서의 책임과 역할은 변함없이 함께 이어갈 예정이라고 밝혔다.

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jyn2011@sportschosun.com