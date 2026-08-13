'황정민 스토킹 혐의' A씨, 잠적 아니었다..."해킹 시도에 SNS 복구"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 황정민의 사생활 의혹을 폭로하다 돌연 SNS를 삭제해 '잠적설'이 불거졌던 A씨가 하루 만에 계정을 복구하고 직접 입을 열었다.

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A씨는 해킹 시도로 인해 일시적으로 계정이 사라졌다고 주장했다.

13일 텐아시아의 보도에 따르면, A씨는 해당 매체에 "해킹 시도로 잠시 계정이 사라졌었다. 현재는 다시 복구한 상태"라고 밝혔다.

앞서 이날 오전 A씨가 황정민 관련 폭로 창구로 사용해온 인스타그램 계정은 갑작스럽게 접속 불가능한 상태가 됐다.

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해당 계정에 접속하면 "클릭하신 링크가 잘못되었거나 페이지가 삭제됐다"는 안내 문구가 나타났다.

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특히 A씨는 지난 11일 스토킹 혐의 결심공판을 앞두고 자신의 SNS 프로필 소개란에 "자료 많이 이카이빙 해놔주세요"라는 의미심장한 문구를 남긴 바 있다. 문맥상 '이카이빙'은 자료나 파일 등을 보관하는 것을 뜻하는 '아카이빙(archiving)'을 의미한 것으로 보인다.

이후 검찰이 A씨에게 벌금 1000만원을 구형한 지 이틀 만에 계정까지 접속 불가능한 상태가 되면서 그 배경에 관심이 쏠렸다. A씨가 직접 계정을 삭제하거나 비활성화한 것 아니냐는 관측도 나왔다.

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그러나 텐아시아 보도를 통해 A씨가 직접 밝힌 이유는 '해킹 시도'였다. A씨는 해킹 시도로 인해 잠시 계정이 사라졌으며 현재는 복구를 마쳤다는 입장이다.

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실제로 현재 A씨의 SNS 계정은 다시 정상적으로 접속할 수 있으며 기존 게시물도 유지되고 있는 것으로 전해졌다.

A씨는 그동안 해당 SNS를 통해 자신이 과거 황정민과 사적인 관계에 있었다고 주장하며 통화 내역과 메시지 등을 공개해왔다.

반면 황정민 측은 A씨의 주장을 부인하며 스토킹 피해를 주장했고, A씨를 스토킹 혐의로 고소했다.

A씨는 현재 황정민을 스토킹한 혐의 등으로 형사재판을 받고 있다. 법원은 앞서 A씨에게 벌금 300만원의 약식명령을 내렸지만 A씨가 이에 불복해 정식재판을 청구했다.

지난 11일 열린 결심공판에서 검찰은 A씨에게 벌금 1000만원과 스토킹 치료프로그램 이수 명령을 구형했다.

A씨 측은 황정민과 지속적으로 연락을 주고받았다는 점 등을 근거로 일방적인 스토킹으로 볼 수 없다는 취지로 무죄를 주장하고 있다.

A씨에 대한 1심 선고는 오는 9월 8일 내려질 예정이다.

narusi@sportschosun.com