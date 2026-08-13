강부자 "어른이 왜 젊은 사람들 눈치를 보나"…85세에 '꼰대' 선언

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 강부자(85)가 스스로를 '꼰대'라고 인정하며 요즘 젊은 세대를 향한 거침없는 소신을 드러낸다.

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강부자는 오는 18일(토) 방송될 MBN '김주하의 데이앤나잇' 38회에서 등장부터 "그동안 분하고 속상했던 얘기 실컷 하겠다"라고 폭탄선언을 던져 현장을 초긴장 상태로 만든다.

특히 연예계는 물론 정·재계와 각계각층을 아우르는 남다른 인맥으로 정평 난 강부자는 다양한 인맥으로 인해 벌어진 해프닝을 쏟아내 현장을 놀라게 한다. 과연 강부자를 폭발하게 한 사건은 무엇일지 궁금증을 자아낸다.

강부자는 "나는 꼰대다!"라고 단숨에 인정해 현장을 달군다. 강부자는 남편조차 젊은 사람들이 싫어한다고 만류한다면서도 "아이들이 보고 배워야 한다. 어른이 왜 젊은 사람들 눈치를 그렇게 보느냐"라고 꼿꼿한 소신을 드러낸다. 특히 강부자는 60년이 넘는 자신의 부부 생활을 예로 들며 요즘 젊은이들의 결혼 생활, 부부 사이 호칭에 대해 거침없는 직언을 날려 MC들의 진땀과 폭소를 동시에 일으킨다. 과연 '강부자 표 꼰대 발언'은 어떤 것일지 관심을 모은다.

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또한 소문난 '축구 덕후' 강부자는 베켄바워, 펠레, 에우제비우, 마라도나 등 세계적인 축구 영웅들의 경기를 동대문구장에서 직접 봤다고 밝혀 모두의 입을 떡 벌어지게 한다.

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무엇보다 강부자는 "LA로 향하는 비행기에서 우연히 손흥민과 만나 사진을 찍고 연락까지 주고받게 됐다"라고 손흥민과의 특별한 인연을 공개한다. 특히 손흥민이 직접 보내준 유니폼을 입고 엘리베이터에 탔다가 함께 올라탄 학생들이 "손흥민 유니폼이다"라며 신기해했다는 에피소드를 밝혀 웃음을 선사한다.

이에 더해 강부자는 귀국하는 한국 축구 대표팀 선수들이 과거처럼 계란 세례를 받을까 걱정이 돼 직접 공항에 나가려고 했다는 안타까운 심정을 밝힌다. 강부자는 좋지 못한 성적으로 고개를 숙인 채 들어오는 선수들에게 "'얼마나 애썼니 얼마나 고생했니' 이러면서 안아주고 싶었다"라고 축구에 대한 진심을 전한다.

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그런가 하면 김주하는 "'정신 나간 사슴 같다'라는 말 들었다"라는 폭탄 고백으로 현장을 순식간에 초토화시킨다. 김주하와 첫인사를 나누던 강부자가 그동안 가졌던 마음을 전하자, 김주하는 "어떤 선배가 처음에 절 보고 '슬픈 사슴의 눈 같다'라는 이야기를 했다. 그런데 한두 달 지나고 나더니 '정신 나간 사슴 같다'라고 했다"라고 셀프 디스를 날려 모두를 박장대소케 한다.

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한편 MBN 이슈메이커 토크쇼 '김주하의 데이앤나잇'은 '낮과 밤, 냉정과 열정, 정보와 감동'을 내세운 신개념 이슈메이커 토크쇼다. 매주 토요일 밤 9시 40분 방송된다.

narusi@sportschosun.com