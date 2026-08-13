"40만 원 헤어밴드로 싸운" 이아영♥심규덕, 더 비싼 '66만 원 곱창밴드' 선물

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[스포츠조선 김준석 기자] '돌싱글즈' 출신 이아영이 예비신랑 심규덕에게 받은 66만원 상당의 명품 곱창밴드를 공개했다.

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앞서 심규덕이 이아영의 40만원짜리 명품 헤어밴드 구매를 지적하며 경제관 차이로 갈등했던 만큼 눈길을 끈다.

지난 12일 이아영은 자신의 SNS에 "규덕스 마음 괜찮은 거니. 세상 너무너무 비싸"라는 글과 함께 명품 브랜드 L사의 제품 판매 화면을 공개했다.

공개된 제품은 심규덕이 이아영에게 선물한 스크런치 세트로, 일명 '곱창밴드'로 불리는 헤어 액세서리다. 판매 가격은 무려 66만원이다.

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가격을 뒤늦게 확인한 이아영도 놀란 듯 "규덕스 마음 괜찮은 거니"라며 예비신랑을 언급한 뒤 "세상 너무너무 비싸"라고 반응했다.

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고가의 선물인 만큼 선뜻 착용하기도 부담스러운 모습이었다. 이아영은 "내년 여름에나 용기내어 착용해 볼 듯"이라고 덧붙였다.

특히 이번 선물은 최근 방송에서 공개된 두 사람의 경제관 갈등과 맞물리며 더욱 눈길을 끈다.

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이아영과 심규덕은 MBN '돌싱글즈' 출신으로 현재 재혼을 앞두고 있다. 두 사람은 지난달 21일 방송된 JTBC '연애전쟁'에 함께 출연해 경제관 차이와 서로에게 상처를 주는 발언 등으로 결혼을 고민하고 있다고 털어놨다.

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당시 이아영은 결혼 준비에 집중하기 위해 회사를 그만두고 전업 생활을 하고 있었다. 그러나 방송에서는 40만원 상당의 명품 헤어밴드를 구매하고 체형 관리에 수백만원을 지출하는 등 소비 문제를 놓고 심규덕과 갈등하는 모습이 공개됐다.

심규덕은 이아영의 소비가 과하다고 지적했지만, 정작 자신 역시 한 달에 약 500만원을 운동 비용으로 사용한다고 밝혀 MC들을 놀라게 했다.

두 사람의 갈등은 단순히 돈 문제에서 그치지 않았다. 심규덕은 전처와 함께 사용했던 침대를 계속 쓰는 문제를 두고 "내가 돈을 줬으면 '감사합니다' 하고 쓰면 된다", 자신의 소득과 관련해서도 "내가 시급이 큰 사람이니 결국 내가 돈을 많이 벌어야 이득이라고 생각해야 넘어갈 수 있다"는 취지의 발언을 했다.

이를 지켜보던 서장훈은 "최악의 멘트를 밥 먹듯이 한다"며 "내가 농담 반 진담 반으로 묻는데 너 한 달에 얼마 버냐. 도대체 돈이 얼마나 있는데 까부냐"고 일침을 가하기도 했다.

이처럼 불과 얼마 전 방송에서 40만원짜리 명품 헤어밴드를 비롯한 소비 문제로 충돌했던 두 사람이지만, 이번에는 심규덕이 그보다 비싼 66만원 상당의 곱창밴드를 이아영에게 직접 선물한 사실이 알려지며 관심을 모으고 있다.

narusi@sportschosun.com