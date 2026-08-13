[인터뷰①]'킬쇼2' 김혜준 "액션 연기에 생채기? 오히려 뿌듯…나 열심히 했구나"

김혜준. 사진제공=매니지먼트mmm

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 김혜준이 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2' 액션 연기를 언급했다.

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김혜준은 13일 서울 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "액션 생채기에 오히려 뿌듯했다"라며 "나 열심히 했구나 싶었다"라고 했다.

디즈니+ 오리지널 시리즈 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'은 혹독한 인수인계를 마치고 쇼핑몰의 새로운 대표가 된 지안(김혜준)이 살아 돌아온 진만(이동욱)과 함께 '바빌론' 글로벌 세력에 맞서 본격적인 반격을 펼치는 스타일리시 액션 시리즈다.

김혜준은 극 중 정진만(이동욱)의 조카이자 머더헬프를 둘러싼 거대한 싸움의 중심에 선 정지안 역을 맡았다. 시즌1에서 삼촌의 죽음 이후 홀로 킬러들의 공격에 맞서야 했던 정지안은 시즌2에서 더 이상 보호받는 존재가 아닌, 스스로 싸움을 선택하고 머더헬프를 이끄는 인물로 성장했다.

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지난 12일 시즌2 최종회가 공개, 호평 속에서 유종의 미를 거뒀다. 김혜준은 "마치고 나니 기분 이상한 것 같다. 애정했던 작품이라 후련하면서도, 이제는 지안이를 보내줘야할 것 같아서 복잡한 심정이다"고 종영 소감을 밝혔다.

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이어 "시즌1 끝났을 때도 비슷한 감정이었던 것 같은데, 그 감정이 더 커진 것 같다. 시즌2 때는 깊이감이 더 커진 느낌이다"라고 전했다.

시즌2의 가장 큰 주목 포인트는 정지안의 변화라 할 수 있다. 시즌1에서는 혼란과 공포 속에서 살아남는 법을 배워갔다면, 이번엔 한층 성장한 정지안의 두 번째 여정이 펼쳐졌다. 평범한 삶을 꿈꾸던 과거와 달리 자신이 처한 현실을 받아들이고, 소중한 사람들을 지키기 위해 직접 킬러들의 세계 한가운데로 뛰어들기 때문.

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김혜준은 "어떻게 준비하려고 했다기보다는 시즌1 지안으로 살았던 시간이 있었는데, 시즌2 대본 보면서 마음이 갔다. 지안이가 겪는 감정이 슬펐는데 촬영 때 터뜨리려고 했다"고 설명했다.

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그러면서 "시즌1에서는 무조건 살아남는 거라면, 시즌2에서는 지켜야 할 것이 생겨난 것 같다. '나는 어쩔 수 없고, 이 삶과 나는 삼촌의 조카라는 것을 받아 들여야 한다'는 것이 큰 변화였던 것 같다"며 캐릭터의 변화와 시즌2에서 말하고 싶었던 메시지를 전했다.

맨몸 액션부터 총기 액션까지 소화하며 전투 능력 역시 한층 강해졌다. 김혜준은 "시즌1에서는 맨몸으로 액션 연기 많이 했었는데, 시즌2에서는 총기 액션이 늘었다. 시즌1보다 지안이가 겪는 감정들이 커져서 연습도 많이 하고 그랬다"며 고개를 끄덕였다.

또 "안전을 최우선으로 했기 때문에, 다치는 일은 없었다. 오히려 생채기 난 것에 '나 열심히 했구나'라는 뿌듯함을 느꼈다. 가벼운 타박상 정도였지, 전문가분들이 항상 현장에 계셨기 때문에 다치진 않았다"며 웃었다.

김혜준은 이러한 정지안의 변화를 액션뿐 아니라 감정적으로도 촘촘하게 그려냈다. 두려움을 완전히 지운 인물이 아니라, 여전히 두려움을 느끼면서도 앞으로 나아가는 모습을 통해 정지안의 성장에 설득력을 더했다.

이번 작품을 통해 성장한 점으로는 "현장을 더 사랑하게 됐다. 스태프분들과 어떻게 지내야 하는지, 시즌1 때보다 더 끌어가야 하는 부분에 대해 책임감도 생겼다. 제 말과 행동이 어떻게 영향 끼치는지도 생각하게 됐다"고 짚었다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com