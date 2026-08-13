[인터뷰③]'킬쇼2' 김혜준 "유지태 보고 소름…시즌3 한다면, 첸으로 시작?"

김혜준. 사진제공=매니지먼트mmm

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 김혜준이 '킬러들의 쇼핑몰 시즌3'을 언급했다.

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김혜준은 13일 서울 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "첸 정체 궁금했는데 유지태 선배님 보고 소름 돋았다"라며 "시즌3에서는 첸 등장으로 시작할 수 있겠다고 혼자 생각해봤다"고 했다.

디즈니+ 오리지널 시리즈 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'는 혹독한 인수인계를 마치고 쇼핑몰의 새로운 대표가 된 지안(김혜준)이 살아 돌아온 진만(이동욱)과 함께 '바빌론' 글로벌 세력에 맞서 본격적인 반격을 펼치는 스타일리시 액션 시리즈다.

김혜준은 극 중 정진만(이동욱)의 조카이자 머더헬프를 둘러싼 거대한 싸움의 중심에 선 정지안 역을 맡았다. 시즌1에서 삼촌의 죽음 이후 홀로 킬러들의 공격에 맞서야 했던 지안은 시즌2에서 스스로 싸움을 선택하고 머더헬프를 이끄는 인물로 성장했다.

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특히 시즌2에서는 그동안 베일에 싸여 있던 첸의 정체가 배우 유지태로 드러나며 강렬한 여운을 남겼다.

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김혜준 역시 완성된 장면을 보고 놀랐다고. 김혜준은 "첸이 누군지 궁금해서 계속 감독님께 여쭤봤다. 그래서 유지태 선배님이라는 것은 알고 있었는데, 나온 결과물로 저도 처음 봤다. 저도 유지태 선배님의 모습을 보고 소름 돋더라"고 말했다.

시즌3에 대한 기대감도 큰 상황이다. 김혜준은 "저도 아직 그 부분에 대해서 기대를 하는 건 없다. 시즌2에서 보여드릴 수 있는 건 최대한 보여드리려고 했다. 반응은 이후에 맡기자고 생각했다"고 밝혔다.

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그러면서도 시즌3의 이야기를 상상해보기도 했다고. 김혜준은 "시즌3에서 어떤 이야기가 나올지는 모르겠지만, 우리끼리 예상해보는 콘텐츠를 해보자고도 했다"며 "저 개인적으로는 시즌2처럼 첸의 등장으로 시작할 수도 있겠다는 생각이 든다"고 조심스럽게 예상했다.

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시즌2 결말에 대해서는 만족감을 드러냈다. 김혜준은 "저희가 정해놓기보다는 시청자분들이 생각해 주시는 걸로 받아들이자고 했다"며 "저는 결말에 만족한다. 지안이의 성장을 보여주는 것 같아서 마음에 든다"고 했다.

정지안이 두 시즌에 걸쳐 성장한 만큼, 김혜준에게도 '킬러들의 쇼핑몰'은 또 하나의 성장 과정이었다. 특히 시즌2에서는 큰 감정을 쏟아내야 하는 장면이 많았던 만큼 연기적으로도 새로운 경험을 했다.

김혜준은 "예전보다 성장했다고 생각이 들면서도 개인적으로 아쉬운 부분도 많이 있더라"며 "시즌2에서는 어떤 감정을 쏟아내는 신이 많았다. 그런 신을 많이 어려워했는데, 부담감을 조금 내려놓고 그 사람들과 호흡하다 보니까 저절로 많이 나온 것 같다"고 돌아봤다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com