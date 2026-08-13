[인터뷰②]'킬쇼2' 김혜준 "이동욱, 현장서 계속 '정지안이 주인공'이라고…선배 배려에 감사"

김혜준. 사진제공=매니지먼트mmm

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정빛 기자] 배우 김혜준이 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'를 통해 얻은 가장 큰 수확으로 함께한 동료들을 꼽았다.

Advertisement

김혜준은 13일 서울 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "이동욱 선배가 현장에서도 계속 '정지안이 주인공'이라 했는데, 그게 동욱 선배의 배려라 생각한다"고 했다.

디즈니+ 오리지널 시리즈 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'는 혹독한 인수인계를 마치고 쇼핑몰의 새로운 대표가 된 지안(김혜준)이 살아 돌아온 진만(이동욱)과 함께 '바빌론' 글로벌 세력에 맞서 본격적인 반격을 펼치는 스타일리시 액션 시리즈다.

김혜준은 극 중 정진만(이동욱)의 조카이자 머더헬프를 둘러싼 거대한 싸움의 중심에 선 정지안 역을 맡았다. 시즌1에서 삼촌의 죽음 이후 홀로 킬러들의 공격에 맞서야 했던 지안은 시즌2에서 더 이상 보호받는 존재가 아닌, 스스로 싸움을 선택하고 머더헬프를 이끄는 인물로 성장했다.

Advertisement

두 시즌을 함께한 만큼 배우들 사이의 관계도 더욱 단단해졌다. 김혜준은 "시즌1을 같이한 배우들과는 이미 친해서 반가웠다. 시즌2에서 만난 언니, 오빠들과도 시즌1 배우들만큼 친해졌다. 저희끼리 단체 대화방에서도 이야기하고, 인스타그램 DM도 주고받는다"고 말했다.

Advertisement

이어 "저는 '킬러들의 쇼핑몰2'를 통해 작품도 얻었고, 제가 연기한 성장도 있었지만 함께한 동료를 만났다는 것이 제 인생에서 큰 최대치를 얻은 것 같다"며 남다른 애정을 드러냈다.

특히 극 중 삼촌과 조카로 호흡을 맞춘 이동욱에게는 고마운 마음을 전했다. 시즌1에 이어 시즌2에서도 중심축을 함께 담당한 두 사람은 더욱 깊어진 관계성을 그려내며 극을 이끌었다.

Advertisement

김혜준은 "이동욱 선배님이 '주인공은 너'라고 이야기해 주신다. '정지안이 주인공'이라고 현장에서도 이야기하시는데, 그게 동욱 선배의 배려라고 생각한다"고 밝혔다.

Advertisement

이어 "선배가 그렇게 이야기해 주시면서 현장에서도 지안이를 더 응원해 주신 것 같다"며 "이 자리를 빌려 꼭 감사하다고 이야기하고 싶다"고 했다.

시즌2에서 새롭게 만난 우진 역시 지안의 서사에서 빼놓을 수 없는 인물이다. 평범한 삶을 꿈꿨던 지안에게 우진은 잠시나마 자신이 잃어버렸던 일상을 되찾게 해주는 존재였다.

김혜준 역시 우진을 지안의 '평범한 일상'을 상징하는 인물로 바라봤다. 김혜준은 "지안이는 사실 거창한 것을 바라지 않고, 평범하게 친구들을 만나고 평범하게 사람들과 웃고 싶은 친구였던 것 같다"며 "일상이 무너지는 것을 우진이로 표현하고 싶었다"고 설명했다.

이어 "일상을 찾아가면서 '나도 행복한 것을 느껴도 되지 않을까' 싶을 때 바로 무너졌다. 그걸 우진이를 맡은 현수가 정말 잘해준 것 같다"며 "현수는 되게 햇살 같다"며 우진을 연기한 배우 유현수에 대한 애정을 나타냈다.

특히 우진의 죽음 이후 장례식장 장면은 촬영 순서상 감정을 쌓기도 전에 먼저 찍어야 했다고. 김혜준은 "우진이가 죽고 장례식장 신을 되게 처음에 찍었다. '아직 감정이 쌓이기 전인데 어떻게 이걸 찍지'라고 생각했다"고 당시를 떠올렸다.

그러나 유현수와 함께 통영에서 촬영하며 쌓았던 순간들이 지안의 감정을 끌어내는 힘이 됐다. 김혜준은 "우진이와 통영에서 행복했던 추억이 많은 도움이 됐다. '이 행복이 이제는 없구나'라는 생각이 감정을 잡는 데 도움이 많이 됐다"고 말했다.

그러면서 "우진이에게도 이 자리를 빌려 감사하다는 이야기를 하고 싶다"고 덧붙였다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com