[인터뷰④]'킬쇼2' 김혜준 "장르물 찾는 이유? 옆집 동생처럼 생겨서…그래도 월화는 샤방샤방 로코"

김혜준. 사진제공=매니지먼트mmm

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 김혜준이 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'의 검은색과 '최애의 사원'의 분홍색을 동시에 오가며 연기 스펙트럼을 넓혔다.

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김혜준은 13일 서울 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "월화는 샤방샤방하고 분홍색이었다가, 수요일에 다시 검은색인 게 재밌더라"고 웃었다.

공교롭게도 김혜준이 출연한 디즈니+ 오리지널 시리즈 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'와 tvN 드라마 '최애의 사원'은 비슷한 시기 시청자들과 만났다.

특히 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'에서 거대한 킬러들의 세계 한가운데 뛰어든 정지안을 연기했다면, '최애의 사원'에서는 로맨틱 코미디에 도전하며 전혀 다른 얼굴을 꺼내 보였다.

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김혜준 역시 두 작품이 동시에 공개된 상황을 흥미롭게 바라봤다. "웃기는 많이 웃었다"는 김혜준은 "신 자체가 웃는 신이 많으니 웃을 일은 많았다"면서도 "로코가 어렵더라. 화를 내는 것보다 사람을 웃기고 기쁘게 하는 게 더 어려웠던 것 같다"고 털어놨다.

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익숙했던 장르물과 달리 로맨틱 코미디는 새로운 숙제이기도 했다. 김혜준은 "스펙트럼을 넓히는 작업이라 어렵기도 했지만 새롭고 즐거웠다"며 "두 작품이 동시에 나온 게 신기하다. 월화는 샤방샤방하고 분홍색이었다가, 수요일에 다시 검은색인 게 재밌더라"고 말했다.

그러면서 자신이 장르물에서 꾸준히 러브콜을 받는 이유를 뜻밖의 '평범함'에서 찾았다.

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김혜준은 "외모나 신체적인 조건이 특출나다고 생각하지는 않는다. 어디에 있을 것 같이 생겼다. 옆집 동생, 사촌 동생 같다는 이야기를 많이 듣는다"고 웃었다.

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이어 "평범성을 가진 소녀에게서 나오는 예측할 수 없는 매력을 많이 느끼시는 것 같다"며 "그런 부분에서 감독님이나 스태프분들이 찾아주신 것 같다"고 짚었다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com