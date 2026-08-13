[인터뷰⑤]김혜준 "대학 동기 김민하, 청룡 무대보고 뿌듯…만나면 20세로 돌아간 것 같다"

김혜준. 사진제공=매니지먼트mmm

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 김혜준이 대학 동기이자 절친한 친구인 김민하를 향한 남다른 마음을 전했다.

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김혜준은 13일 서울 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "김민하를 만나면 다시 20세로 돌아간 것 같다"며 "청룡 무대보면서 뿌듯하더라"고 했다.

김혜준과 김민하는 한양대학교 연극영화학과 동기로, 배우가 되기 전부터 오랜 시간을 함께 보낸 사이다. 이제는 나란히 충무로의 기대주로 꼽히며 각자의 자리에서 활발한 활동을 이어가고 있다.

김혜준은 김민하에 대해 "저희끼리 덕담을 하는 사이는 아니다. 애기 때부터 친했던 사이"라며 웃었다.

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특히 학생 시절 함께 연습실을 오가던 두 사람이 배우가 돼 영화제에서 재회했을 때는 남다른 감회도 있었다고.

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김혜준은 "학교나 연습실에서 보다가 부산국제영화제에서 만나니까 새롭더라. 학교에서 과잠을 입고 만나다가 여기서 만나니 새롭다고 하면서 소주를 마셨던 기억이 있다"고 떠올렸다.

두 사람 모두 배우로 성장했지만, 만나기만 하면 대학 시절로 돌아간다고.

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김혜준은 "민하를 만나면 다시 20세로 돌아간 것 같다. 일 이야기는 안 하고 그때 이야기를 한다"고 말했다.

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오랜 친구인 만큼 서로의 활약을 지켜보는 감정도 특별하다. 그러면서 김민하가 부산국제영화제 MC를 맡는 것과 최근 제5회 청룡시리즈어워즈에서 오프닝 무대를 꾸민 이야기를 언급했다.

김혜준은 "부국제 MC라니 멋있다"라며 "청룡 무대는 저도 그날 시상하러 가서 봤다. 민하가 노래를 잘하는 건 알고 있었는데 뿌듯하기도 했다"고 뿌듯한 마음을 드러냈다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com