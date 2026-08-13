[인터뷰①] 김혜수 "'무조건 재밌다' 생각하며 참여..독특하고 유니크해"('지금 불륜')

사진=호두앤유엔터테인먼트

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 김혜수(56)가 "무조건 재미있겠다 생각하며 임한 작품이다"고 말했다.

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쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'(정은경·박수린 극본, 이창희 연출)에서 성공한 인플루언서이자 인테리어 회사의 CEO 경희를 연기한 김혜수. 그가 13일 오후 서울 종로구 삼청동에서 스포츠조선과 만나 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'의 출연 과정을 털어놨다.

김혜수는 뜨거운 관심을 받고 있는 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'에 대해 "너무 감사하다. 시청자의 호평과 뜨거운 반응은 사실 예상 못 했다. 솔직히 대본을 처음 봤을 때부터 최근 본 대본 중에 특별히 재미있었다. 블랙코미디에 서스펜스도 있고 굉장히 유니크하게 여겼다. 이런 작품이 굉장히 드물다. 이 작품은 정은경고 박수린 두 여성작가의 첫 장편 시리즈물이다. 정말 필력도 좋고 구성도 좋아서 너무 마음에 들었다. 사건을 끌어가는 전환 방식도 인상적이었다. '아, 무조건 재미있겠다' 생각하며 바로 결정했다. 이 작품은 각자 관계성이 중요했고 앙상블이 정말 좋았던 작품이다. 다들 잘 됐으면 좋겠다 마음으로 임했지만 시청자가 느끼기엔 아닐 수도 있지 않나? 그래도 일단 현장에서 연기할 때 너무 즐겁게 연기했다"고 밝혔다.

그는 "이 작품이 정말 좀 독특했던 게 블랙코미디라고 생각했지만 굉장히 여러 장르 복합적 융합되어 있다. 이런 부분이 또 '애매하다' 느낌보다 되게 독특하고 유니크한 느낌이었다. 그 부분이 정말 가장 좋았다. 완결된 작품을 봤을 때도 재미있었다. 사실 장르물은 호불호가 심한 장르이지 않나? 진입장벽이 있는 장르이기도 한데 그걸 이창희 감독이 정말 대중적으로 확장시켜서 힘을 실어줬다. 그런 부분에 시청자에게 잘 전달되어 좋은 장점이 된 것 같다"고 덧붙였다.

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'지금 불륜이 문제가 아닙니다'는 행복한 가정을 팔아온 인기 인플루언서 부부와 진흙탕 이혼 소송 중인 이웃집 의사 부부가 불륜조차 하찮아지는 감당 불가한 비밀로 얽히면서 폭주하는 연쇄 추돌 블랙 코미디를 그린 작품이다. 김혜수, 조여정, 김지훈, 김재철이 출연했고 정은경·박수린 작가가 극본을, '타인은 지옥이다' '살인자ㅇ난감'의 이창희 감독이 연출을 맡았다. 매주 금요일 2회씩 쿠팡플레이를 통해 공개된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com