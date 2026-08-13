[인터뷰②] 김혜수 "94년 '짝' 함께한 故안판석 감독 비보에 한동안 멍했다"('지금 불륜')

사진=호두앤유엔터테인먼트

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 김혜수(56)가 "고(故) 안판석 감독 비보에 한동안 멍했다"고 말했다.

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김혜수가 13일 오후 스포츠조선과 인터뷰에서 쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'(정은경·박수린 극본, 이창희 연출)에 대한 비하인드 에피소드를 밝혔다.

'지금 불륜이 문제가 아닙니다'는 행복한 가정을 팔아온 인기 인플루언서 부부와 진흙탕 이혼 소송 중인 이웃집 의사 부부가 불륜조차 하찮아지는 감당 불가한 비밀로 얽히면서 폭주하는 연쇄 추돌 블랙 코미디를 그린 작품이다. 김혜수는 극 중 성공한 인플루언서이자 인테리어 회사의 CEO 경희를 연기했다.

작품에 앞서 1994년 11월부터 1998년 1월까지 약 3년여간 일요일 아침드라마로 호흡을 맞췄던 '짝'의 연출자 고(故) 안판석 감독의 비보를 접한 김혜수는 "안판석 감독과 '짝'을 만 3년을 했다. '짝'의 두 번째 감독이 안판석 감독이었다. 확실히 '짝'은 안판석 감독이 연출하면서 느낌이 달라졌다. 당시에는 정말 새롭고 획기적인 일요 아침드라마였고 조금 다른 판을 짜 보자며 굉장히 많은 이야기를 했던 작품이었다. 어제(12일) 안타까운 소식을 듣고 오랫동안 멍했다. 인생이라는 것은 절대 알 수가 없구나 싶으면서 마음이 너무 무거웠다. 그리고 어떻게 보면 진짜 마지막 순간까지도 연출자로서 놓지 않았는데 그 부분에 대해서도 복잡한 마음이 들었다. 마지막 삶까지 드라마에 헌신한 모습에서 존경심도 느꼈다"고 먹먹한 마음을 전했다.

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'지금 불륜이 문제가 아닙니다'는 김혜수, 조여정, 김지훈, 김재철이 출연했고 정은경·박수린 작가가 극본을, '타인은 지옥이다' '살인자ㅇ난감'의 이창희 감독이 연출을 맡았다. 매주 금요일 2회씩 쿠팡플레이를 통해 공개된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com