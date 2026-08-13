[SC인터뷰] "관심과 사랑 갈망하면서도 겁나죠"…'지금 불륜' 김혜수라는 이름의 무게(종합)

사진=호두앤유엔터테인먼트

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[스포츠조선 조지영 기자] 퀸은 역시 퀸이다. 배우 김혜수(56)가 캐릭터와 딱 맞춘 열연으로 이름값을 증명했다.

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쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'(정은경·박수린 극본, 이창희 연출)에서 성공한 인플루언서이자 인테리어 회사의 CEO 경희를 연기한 김혜수. 그가 13일 오후 서울 종로구 삼청동에서 스포츠조선과 만나 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'의 출연 과정부터 캐릭터를 완성하기까지의 고민을 털어놨다.

'지금 불륜이 문제가 아닙니다'는 행복한 가정을 팔아온 인기 인플루언서 부부와 진흙탕 이혼 소송 중인 이웃집 의사 부부가 불륜조차 하찮아지는 감당 불가한 비밀로 얽히면서 폭주하는 연쇄 추돌 블랙 코미디를 그린 작품이다. 예측 불허한 반전은 물론 매화 허를 찌르는 전개와 폭주하는 이야기를 유쾌하게 비틀어낸 블랙코미디로 역대 쿠팡플레이 시리즈 누적 시청량 1위는 물론 공개 첫 주 인기작 1위, 시청량 169% 상승이라는 대기록을 세웠다.

특히 김혜수는 날 것의 대사로 통쾌함을 주는 동시에 주인공의 빡빡한 현실을 묵직한 감정선으로 소화하며 리얼리티를 더한 열연으로 호평받고 있다. 거침없이 말하는 듯하지만 보여지는 것을 신경 쓰고, 포장된 삶을 살아가지만 누구보다 단단히 자신의 삶을 지키려는 애쓰는 반전이 있는 캐릭터로 '장르가 김혜수'임을 다시 한번 입증했다.

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이날 김혜수는 뜨거운 관심을 받고 있는 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'에 대해 "너무 감사하다. 시청자의 호평과 뜨거운 반응은 사실 예상 못 했다. 솔직히 대본을 처음 봤을 때부터 최근 본 대본 중에 특별히 재미있었다. 블랙코미디에 서스펜스도 있고 굉장히 유니크하게 여겼다. 이런 작품이 굉장히 드물다. 이 작품은 정은경과 박수린 두 여성작가의 첫 장편 시리즈물이다. 정말 필력도 좋고 구성도 좋아서 너무 마음에 들었다. 사건을 끌어가는 전환 방식도 인상적이었다. '아, 무조건 재미있겠다' 생각하며 바로 결정했다. 이 작품은 각자 관계성이 중요했고 앙상블이 정말 좋았던 작품이다. 다들 잘 됐으면 좋겠다 마음으로 임했지만 시청자가 느끼기엔 아닐 수도 있지 않나? 그래도 일단 현장에서 연기할 때 너무 즐겁게 연기했다"고 밝혔다.

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그는 "이 작품이 정말 좀 독특했던 게 블랙코미디라고 생각했지만 굉장히 여러 장르 복합적 융합되어 있다. 이런 부분이 또 '애매하다' 느낌보다 되게 독특하고 유니크한 느낌이었다. 그 부분이 정말 가장 좋았다. 완결된 작품을 봤을 때도 재미있었다. 사실 장르물은 호불호가 심한 장르이지 않나? 진입장벽이 있는 장르이기도 한데 그걸 이창희 감독이 정말 대중적으로 확장시켜서 힘을 실어줬다. 그런 부분에 시청자에게 잘 전달되어 좋은 장점이 된 것 같다"고 덧붙였다.

인플루언서 경희로 또다시 인생 캐릭터를 경신한 김혜수는 "화려한 역할 자체가 오랜만이다. 굳이 따지면 2009년 방영된 SBS 드라마 '스타일' 이후 오랜만인 것 같다. 그동안 드라마 자체에 무게가 실리는 작품을 주로 했는데, 그래서 외향을 지우는 작업이 필요했다면 이번에는 이 캐릭터에 아이덴티티 자체가 그림 같은 가족과 성공한 인플루언서이기 때문에 화려함을 부각했다. 주도적으로 화려한 외피를 두르고 있지만 가족을 지키고 성공하려는 욕망이 투영된 캐릭터다. 이런 내피도 중요하다는 생각을 했다. 실제로 의상 같은 건 힘을 한번 제대로 줘보자가 아니라 국내외 인플루언서의 외피를 많이 참고를 하고 의상을 유사하게 제작했다"고 설명했다.

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그는 "인플루언서도 연예인도 대중의 관심과 사랑이 없으면 존재할 수 없는 분야다. 대중의 관심과 사랑을 갈망하면서도 겁낸다. 그러면서도 가장 본질이 되는 부분은 배우라면 연기, 가수라면 음악이지만 그 속에서도 굉장히 많은 외부적인 시선을 통해 자유로울 수 없다"며 "나 역시 아직 그런 부분에 자유롭지 못하다. 대중은 능동적으로 콘텐츠를 다루니까 우리가 따라가지 못 할 정도로 의식이 높다. 나도 늘 아쉬운 부분이 당연히 있고 경력 대비 아직도 내가 느끼는 것과 실제 표현한 부분의 격차를 더 줄이지 못해 자괴감을 느끼기도 한다"고 고충을 털어놨다.

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'지금 불륜이 문제가 아닙니다'로 호흡을 맞춘 동료에 대한 깊은 신뢰도 전했다. 김혜수는 "김지훈은 굉장히 오랫동안 잠재력을 가지고 지금까지 살아 남은 배우다. 내가 볼 때 김지훈은 좋은 부분이 있는 배우지만 운이 따르지 않아 다양한 기회를 못 만난 것 같다. 배우로서 얼마나 보여주고 싶을까 생각할 때도 있었다. 그러한 고민을 가장 가까이 본 게 나였을 것이다. 그러던 중 이 작품은 김지훈이라는 배우의 특화된 이미지가 확장된 부분이라 너무 고맙고 반갑다. 역할을 정말 치열하게 고민하고 해내는 배우가 칭찬을 받는 것은 당연하다. 김지훈은 정말 솔직하고 꾸밈이 없다. 또 건강하다. 배우의 기본적인 기질은 인간 본연의 모습에서 출발하는 것 아닌가? 김지훈이 작품을 대할 때도 건강한 끈기를 가지고 하나씩 준비해 나가고 있는 것 같아 칭찬하고 싶다"고 곱씹었다.

2003년 종영한 KBS2 드라마 '장희빈'에서 장희빈과 귀인 김씨로 연기 호흡을 맞춘 이후 23년 만에 재회한 조여정에 대해서도 "오래 연기를 해보니까 이런 배우들이 참 좋다. 당시 또 같이 작업하고 싶다고 마음 먹은 배우들이 있는데, 그렇게 마음을 먹더라도 다시 만나서 연기하기가 쉽지 않더라. '장희빈'은 내가 30대 초반, 그리고 조여정이 20대 초반이었을 때 만났던 작품이었고 각자 길을 열심히 걷다가 20년 만에 다시 만난 것이다. 서로 치열하게 연기하다 재회해 너무 귀하고 소중하다. 제대로 연기를 할 수 있는 작품을 만난다는 것만으로도 고마웠다. 연기를 하는 순간에는 선·후배가 없다. 좋은 배우가 함께 작업할 때 시너지가 난다. 이 현장이 너무 소중했던 이유는 이런 사람들 때문이지 않을까. 또 언제 이런 기회를 만날 수 있을지 모르겠다"며 "김재철도 정말 실력파 배우다. 나와 2020년 SBS 드라마 '하이에나'로 처음 만났다. 그때 '하이에나'는 김재철의 첫 드라마라고 하더라. 배우로서 너무 포텐셜이 있다는 걸 느꼈다. 이번 작품에서 나와 다시 만났는데 그렇게 긴장하면서 연기한 줄 전혀 몰랐다. 어마어마한 내공이 있는 배우다. 김재철도 풍요롭고 다채로운 연기를 할 수 있는 배우로 이번 작품에서 느껴질 것이고 시청자도 그런 대목을 알아봐 줄 것 같아서 기대된다"고 칭찬을 아끼지 않았다.

애정하는 후배 김무열에 대한 극찬도 빠지지 않았다. 최근 넷플릭스를 통해 공개된 이후 전 세계 시청자로부터 호평 받은 시리즈 '참교육'(이남규·김다희·문종호 극본, 홍종찬 연출)의 주역 김무열에 대해 "'참교육'을 통해 김무열이 흥행하는 것을 보고 정말 눈물이 났다. 2022년 공개된 넷플릭스 시리즈 '소년심판' 때 김무열을 만났는데 지금까지 만난 상대 파트너중 김무열이 단연 최고였다"며 "'참교육'을 보는데 김무열의 연기를 보면서 눈물이 나더라. 사람들의 열망하는 것과 통쾌함을 다 선사했다. 너무 담백하게 연기했는데 다 담겨 있었다. 나는 그 지점이 너무 좋았고 시청자도 그런 부분을 알아주니까, 마치 내가 김무열의 엄마와 누나도 아닌데 너무 고맙더라"고 눈시울을 붉혔다.

이어 "여담이지만 김무열은 현장에서 조건이 아무리 열악해도 '힘들다'라고 말 한 적이 없다. 그런데 딱 한 번 스케줄에 대해 양해를 구했다. '소년심판' 촬영 때 코로나19 팬데믹이 심각했던 때였고 로케이션 섭외가 안 돼 힘들 때였다. 섭외가 안되어서 아주 먼 시골의 폐업 된 병원에서 촬영했는데, 그때 새벽 내내 촬영을 마치고 딱 한 번 스케줄 관련해서 양해를 구하더라. 아내 윤승아와 결혼기념이라서 잠시 집에 다녀온다는 것이었다. 6시간 운전해서 집에 갔다가 아내에게 축하한다는 말을 전하고 정말 다시 6시간 운전해서 현장에 돌아왔다. 그런 진심을 다하는 모습이 너무 예쁘더라. 나는 그런 배우가 너무 좋다"고 애정을 보냈다.

사진=호두앤유엔터테인먼트

김혜수는 차기작 tvN 드라마 '두 번째 시그널'(이하 '시그널2', 김은희 극본, 안태진 연출)에 대해 "인생이라는 게 우리가 늘 당연한 것은 없는 것 같다. 어떻게 될지 모르는 게 인생이다"고 조심스럽게 말문을 열었다. 앞서 '시그널2'의 조진웅은 지난해 12월 과거 소년범 전력과 성인이 된 이후 폭행, 음주운전 전과 등이 연이어 폭로돼 충격을 안겼다. 미성년 시절 특가법상 강도강간 혐의로 형사재판을 받았고 소년원에 송치된 이력이 남아있던 사실이 뒤늦게 알려져 공분을 샀다. 성인이 된 이후에도 폭행 사건과 음주운전으로 처벌을 받은 전력이 있다는 의혹까지 제기되자 조진웅은 "미성년 시절 잘못했던 행동이 있었다"며 성폭행 의혹을 제외한 상당 부분을 사실상 인정했고 이후 배우 생홀 은퇴를 선언하면서 '시그널2' 방영에도 차질이 생겼다.

이에 김혜수는 "누구나 또 인생의 최악의 상황이 있지 않나? 나만 아는 경우도 있고 알려진 배우들은 여러 사람에게 본의 아니게 해를 끼치기도 하고 상처를 주기도 한다. 인생 자체를 보면 어느 하나 사건이 문제가 될 수도, 안 될 수도 있다. 나도 드러나지 않는 상처가 분명히 있다. 인생 전체로 보면 유독 특정 사건 하나가 문제가 될 수 있는데 모든 게 인생이다. 나에게도 드러나지 않은 풍파가 있다"고 안타까워했다.

'지금 불륜이 문제가 아닙니다'는 김혜수, 조여정, 김지훈, 김재철이 출연했고 정은경·박수린 작가가 극본을, '타인은 지옥이다' '살인자ㅇ난감'의 이창희 감독이 연출을 맡았다. 매주 금요일 2회씩 쿠팡플레이를 통해 공개된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com