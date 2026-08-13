남보라, 아들 출산 2개월만 둘째 계획 "다시 임신·출산하라고 무조건"

[스포츠조선 정안지 기자] 배우 남보라가 씻을 시간조차 없을 만큼 바쁜 초보 엄마의 일상이지만, 아들의 얼굴을 보는 것만으로 피로가 사라진다며 행복한 마음을 드러냈다. 그러면서 "다시 임신하고 출산하라고 하면 난 무조건 다시 할 거다"라고 덧붙여 눈길을 끌었다.
남보라는 13일 자신의 SNS를 통해 "초보 엄마의 여름"이라는 글과 함께 육아 일상을 전했다.
사진 속에는 아들을 품에 안고 거울 셀카를 촬영 중인 남보라의 모습이 담겨있다. 아들은 거울 속 자신의 모습이 신기한 듯 큰 눈망울로 거울을 응시 중인 모습이 귀여움 가득하다.
이어 "씻을 시간 없다"라면서 화장기 없는 민낯에 머리를 질끈 묶은 채 육아 중인 모습에서 바쁜 초보 엄마의 현실적인 일상이 고스란히 담겼다.
그러나 남보라의 얼굴에는 환한 미소가 가득했다. 그는 "하지만 아기 얼굴 보면 피로가 싹! 아기는 귀여워 죽겠다. 웅켜진 손, 올망진 발 하나하나 안 이쁜 구석이 없다. 자기 전 주먹고기 하는 것도 너무 귀엽다"라며 아들의 작은 모습 하나까지 사랑스러워하는 '아들 바보' 면모를 보였다.
이어 남보라는 "다시 임신하고 출산하라고 하면 난 무조건 다시 할 거다"라고 덧붙여 눈길을 끌었다.
한편 남보라는 지난해 5월 동갑내기 사업가와 결혼했으며, 지난 6월 15일 아들을 출산했다. 현재 SNS를 통해 육아 일상을 공유하며 팬들과 활발히 소통하고 있다.
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