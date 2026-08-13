한효주, 쌍꺼풀이 달라졌네?...확 바뀐 미모에 '깜짝'

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 한효주의 최근 모습에서 이전보다 또렷해진 눈매가 포착되면서 성형설이 다시 고개를 들고 있다. 이와 함께 한효주가 과거 직접 설명했던 쌍꺼풀 변화 과정도 다시 주목받는 분위기다.

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최근 온라인에서는 한 브랜드 팝업 행사 당시 한효주의 모습을 두고 과거와 비교하는 게시물이 확산됐다. 특히 쌍꺼풀 선이 전보다 선명해 보인다는 의견과 함께 "분위기가 달라졌다", "예전과 눈매가 다른 것 같다"는 반응이 나왔다.

그러나 한효주는 이미 과거 방송에서 자신의 눈매가 성장 과정에서 자연스럽게 변했다고 밝힌 바 있다.

한효주는 2023년 채널 '비보티비'에 출연해 학창 시절에는 쌍꺼풀이 없었지만 고등학교에 들어가면서 쌍꺼풀이 생겼다고 말했다. 당시 그는 이 때문에 성형수술을 했다는 오해를 받기도 했다고 털어놨다.

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특히 나이가 들면서 쌍꺼풀 선이 계속 달라진다며 "어떤 날은 쌍꺼풀이 5개가 있다"고 말해 눈길을 끌었다. 컨디션이나 시기에 따라 눈매가 달라질 수 있다는 설명이다.

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실제로 공개된 어린 시절과 학창 시절 사진에서도 쌍꺼풀이 거의 보이지 않는 모습부터 선이 뚜렷한 모습까지 차이가 확인된다. 이에 일부 누리꾼들은 최근 사진만으로 성형 여부를 단정하기 어렵다는 반응을 보이고 있다.

한편 한효주는 2003년 연예계에 데뷔한 이후 '찬란한 유산', '동이', 'W', '해피니스', '무빙' 등 드라마와 '광해, 왕이 된 남자', '감시자들', '뷰티 인사이드' 등 영화에서 활약하며 배우로서 입지를 다졌다.

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tokkig@sportschosun.com