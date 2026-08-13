"친일파 단정 옳지 않다" 역사학자 심용환, 하영 증조부 논란에 재차 입장

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 배우 하영의 증조부 친일 행적 논란이 이어지고 있는 가운데, 역사학자 심용환이 재차 입장을 밝혔다.

Advertisement

13일 심용환은 자신의 SNS에 "분노의 핵심은 이 부분이었던 것 같다. 세상에 '대정친목회'라는 친일파 조직의 멤버였으면 그 자체로 친일파이고 '매일신보' 보도라는 명확한 증거가 있지 않았는가였다"라고 말문을 열며 장문의 글을 남겼다.

이어 "대정친목회의 경우 친일 단체가 맞고 역사 연구자에게는 매우 익숙한 단체"라면서 "관련 연구는 2007년, 2010년 장신에 의해서 <대정친목회와 내선융화운동>, <1920년대 대정친목회의 조선일보 창간과 운영>이라는 논문이 발표됐다. 두 번째 논문의 경우는 대정친목회가 1910년대 '친목 단체'로의 성격을 벗어나 조선일보 탄생과 관련을 맺었다는 사실을 입증하는 논문이기 때문에 안상호(하영의 증조부) 이야기는 전혀 나오지 않는다"라고 짚었다.

그러면서 "이에 반해 첫 번째 논문에서는 '안상호'가 6번 명기되어 있다. 논문에 따르면 안상호는 1916년 11월 평의원 21명 중 한 명으로 등록이 되어 있고 이후 명단에서는 사라진다. 논문 저자의 설명 또한 간략하다. 의료인은 안상호 외 4인이었고 안상호에 대한 설명은 고종의 전의 출신으로 안상호 진찰소를 운영한다고만 설명되어 있다. 이것이 현재 논문에 나와 있는 내용의 전부"라고 설명했다.

Advertisement

심용환은 "이 정도 자료를 두고 그는 '친일파가 맞아'라고 단정할 수 있다. 더구나 앞선 글에서 밝혔고 저 또한 여러 각도로 추정해 본 결과 그는 식민지 지배에 순응했고, 근대 의료 보급에 있어서는 적극적이었지만 나머지 영역에서는 적당히 일제와 결탁하면서 영화를 누렸던 것으로 보인다"라면서도, "문제는 앞에서 설명했듯 '대정친목회' 연구에 있어서 그의 친일 활동이 초기 '친목 단체 활동' 당시의 가입 사실과 보다 면밀한 검토가 필요한 인생 말년의 단편적인 기록 밖에 없다는 점"이라고 말했다.

Advertisement

그는 "제가 이를 두고 단정한다면 그것은 시류에 영합하여 대중적인 호감을 사는데 도움이 될 수는 있겠지만 학문적으로는 결코 옳지 못한 행동"이라면서 "여하간 오해와 모욕감을 불러일으켰다는 사실에 대해서는 저의 부덕이라고 생각하고 그 부분에 대해서는 더욱 반성하며 노력하도록 하겠다. 다만, 친일파 문제에 대해서는 좀 더 숙고하고 그래서 더욱 확실하게 역사적 진보를 이룩하는 방향으로 나아갔으면 한다"라는 소신을 전했다.

심용환은 지난 11일에도 친일파 규정에 신중해야한다는 취지의 입장을 밝힌 바 있다.

Advertisement

한편 하영은 최근 KBS2 예능 '옥탑방의 문제아들'에서 증조할아버지, 할아버지, 아버지, 언니까지 4대째 의사 집안이라면서 "증조할아버지께서 당시 한양에서 최초로 양의원을 개원하셨다고 한다. 고종 황제를 진료하시기도 했다"라고 밝혔다. 이후 하영의 증조부가 일제강점기에 의사로 활동한 안상호(1872~1927)로 알려지며 논란이 일었다. 한국역대인물 종합정보시스템에 따르면 안상호는 1902년 일본 동경자혜의학전문학교를 졸업, 한국인으로 처음 일본의사자격증을 취득했다. 조선왕조실록에 따르면 촉탁의(외부 의료진)로 순종의 건강을 돌봤다는 기록도 있다. 결국 하영은 지난 12일 "일제 강점기라는 뼈아픈 시기를 지닌 우리나라의 역사를 제대로 알지 못한 채 가족사를 가볍게 언급했던 것을 반성한다"라며 고개를 숙였다.

Advertisement

joyjoy90@sportschosun.com