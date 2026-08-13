문근영, ♥정평과 극비 결혼 후 깨볶는 신혼 일상 "혼자가 아닌 둘"

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 문근영이 결혼 후 소소한 일상을 공개하며 팬들에게 근황을 전했다.

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문근영은 13일 개인 계정에 "가을이 오나봉가? 가을 하늘, 선선한 바람, 너무 좋아"라는 글과 함께 푸른 하늘이 담긴 사진을 올렸다. 선선해진 날씨를 반가워하며 계절의 변화를 만끽하는 듯한 모습이다.

최근 결혼을 알린 뒤 공개한 일상이라는 점에서도 관심을 모았다. 문근영은 지난달 29일 배우 정평과 결혼했다고 직접 밝혔다.

당시 문근영은 자필 편지를 통해 앞으로의 삶을 함께하고 싶은 사람을 만났다며 "혼자가 아닌 둘이 앞으로의 삶을 차근차근 나가보고자 한다"고 결혼 소감을 전했다.

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소속사에 따르면 두 사람은 별도의 결혼식 대신 양가 가족들이 함께 식사하는 방식으로 조용히 결혼식을 대신했다.

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결혼 소식이 알려진 뒤 쏟아진 축하에 문근영은 다시 SNS를 통해 감사 인사를 전하기도 했다. 많은 축하를 받으며 자신이 큰 사랑을 받고 있다는 것을 느꼈다며 팬들의 응원에 고마운 마음을 표현했다.

한편 문근영은 결혼 이후에도 배우로서 활동을 이어가고 있다. 넷플릭스 시리즈 '지옥' 시즌2에서 연상호 감독과 호흡을 맞춘 데 이어 신작 '예토' 촬영을 마쳤으며, 오는 10월 방송 예정인 SBS '우리들의 발라드2'에도 합류했다.

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tokkig@sportschosun.com