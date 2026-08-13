'8kg 감량' 박지윤, 짜장면 먹고 '24시간 공복' 체중 유지…"몸 놀랍도록 가벼워"

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[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 박지윤이 8kg 감량 후에도 체중 관리를 이어가는 일상을 공개했다. 짜장면을 먹은 뒤 약 24시간 공복을 유지하고 첫 끼로 단백질이 들어간 오믈렛을 선택하는 자신만의 관리법도 공개해 눈길을 끌었다.

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박지윤은 최근 자신의 SNS를 통해 가족들과 함께한 저녁 식사를 공개했다.

박지윤은 "세 사람 모두 형식상은 다이어트 ON 모드라 저녁은 오믈렛으로 결정했다"며 각자의 입맛에 맞춰 세 가지 토핑과 소스를 준비했다고 밝혔다. 특히 이날 박지윤은 상당히 긴 시간 동안 공복을 유지했다고 털어놨다.

그는 "오늘은 드디어 약속도 일정도 없는 날이라 저녁까지 아무것도 안 먹고 공복을 유지했다"며 "어제 짜장면 이후부터니까 거의 24시간"이라고 설명했다.

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오랜 시간 음식을 먹지 않은 뒤 선택한 첫 끼는 단백질 위주의 식사였다. 박지윤은 "가끔 이렇게 한 번 공복을 길게 가져가면 몸이 놀랍도록 가벼워진다"며 "공복 후 첫 끼는 무조건 단백질 위주로 먹어야 한다"고 자신의 관리법을 소개했다.

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공개된 사진에는 달걀과 슈레드 치즈를 기본으로 닭가슴살과 토마토, 새우, 크래미 등 다양한 재료를 넣은 오믈렛이 담겼다.

식사를 마쳤다고 관리가 끝난 것도 아니었다. 박지윤은 영화를 보는 동안 스텝퍼를 타며 운동하는 모습까지 공개했다. 식단뿐 아니라 일상 속에서도 틈틈이 운동을 이어가는 모습이 눈길을 끌었다.

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앞서 박지윤은 8kg을 감량한 것으로 알려진 가운데 이후에도 식단과 운동을 병행하며 꾸준히 체중 관리에 힘쓰고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com