'70억 CEO' 김소영, 사업 대박나 시부모 사랑 듬뿍.."최근 미국까지 진출" ('편스토랑')

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[스포츠조선 이게은기자] 방송인 오상진의 부모가 CEO로 승승장구 중인 며느리 김소영에 남다른 애정을 드러냈다.

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8월 13일(목) 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 일, 요리, 육아, 아내 사랑까지 다 잘하는 '엘리트 오집사' 오상진의 숨가쁜 일상이 공개된다. 무엇보다 오상진X김소영 부부에게 첫째 이후 7년 만에 찾아온 사랑스러운 둘째 수호의 생후 50일 된 모습도 함께 공개된다고 해 '편스토랑' 본 방송에 대한 기대가 높아진다.

이날 공개되는 VCR 속 오상진은 생후 50일 된 둘째 수호 육아 때문에 엉덩이 한 번 붙일 새 없이 바쁘게 움직였다. 체력의 부침을 느끼는 46세 신생아 아빠 오상진. 하지만 이미 '완성형 미모'를 자랑하는 '미남 아기' 수호의 꽃미소에 웃음도 끊이지 않았다고.

그런가 하면 이날 오상진의 집에는 오상진의 부모님도 함께했다. 늦은 저녁 김대표님(김소영) 역시 합류했다. 김소영의 모습에 '편스토랑' 식구들은 모두 "그대로다", "출산 전보다 더 좋아 보인다"라며 감탄을 쏟아냈다. 또한 오부모님이 꿀이 뚝뚝 떨어지는 눈으로 며느리를 반겨 더욱 눈길을 끌었다. 며느리가 귀가한 순간부터 부모님의 관심은 아들 아닌 며느리에게 집중돼 웃음을 줬다.

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시부모님은 더 급성장하고 있는 며느리 김소영의 사업을 언급하며 응원했다. '대박 난 CEO 며느리' 김소영은 최근 직원이 늘어 사무실을 확장하며 이사한 것은 물론 미국 등 해외까지 진출하며 사업 영역을 넓혀가고 있다고. 대기업 임원 출신인 오상진의 아버지는 김소영에게 경험에서 우러나온 조언들을 건네며 며느리와 긴밀한 대화를 나누기도.

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이와 함께 김소영과 오상진 아버지 사이에 깜짝 놀랄 일화도 공개됐다. 오상진 아버지가 "결혼 전, 상견례도 전에 소영이(며느리)랑 만난 적이 있다"라고 한 것. 당시를 회상하며 김소영은 "(오상진과)연애하기 전이었는데 그때부터 아버님과 나는 통했다"라고 해 모두를 깜짝 놀라게 했다. 과연 김소영이 오상진과 연애 전 오상진 아버지를 만난 이유는 무엇일까. 김소영이 시아버지와 통했다고 한 이유는 무엇일까.

엄마 아빠의 장점만 쏙 빼 닮은 '미남 아기' 수호와 함께하는 오상진 가족의 특별한 하루, 그리고 육아와 요리 모두 놓치지 않고 해내는 '엘리트 오집사'의 이야기는 8월 13일 목요일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서 만날 수 있다.

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joyjoy90@sportschosun.com