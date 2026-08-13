하영 논란 속 '독립운동가 외손녀' 박환희 광복절 시구 “지금 자유에 감사”

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 하영의 증조부가 '친일 행적'으로 논란이 되고 있는 가운데, 독립운동가의 후손인 배우가 광복절을 맞아 시구를 펼쳐 주목을 받고 있다.

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15일에 광복절을 맞아 독립운동가 故 하종진 선생의 후손인 배우 박환희가 시구자로 나선다. 故 하종진 선생은 1919년 3월 경남 함양 안의면 만세 시위에서 태극기를 나눠주며 독립운동을 시작했고, 이후 대구고보 맹휴운동을 주도했다. 1923년 민족차별대우에 항거하여 경성전차회사 파업을 주도하다 서대문형무소에 투옥됐으며, 1925년에는 동지들과 비밀결사 '진우연맹'을 조직해 의열 투쟁을 계획하다 일경에 붙잡혔다. 정부는 故 하종진 선생의 공적을 기려 1990년 건국훈장 애족장을 추서했다.

시구자 박환희는 드라마 '태양의 후예'에서 막내 간호사 최민지 역으로 대중에 이름을 알렸고, 이후 로맨스와 사극 등 장르를 넘나들며 활동을 이어오고 있다. 박환희는 "뜻깊은 광복절에 마운드에 설 수 있어 영광이다. 외할아버지를 비롯한 독립운동가분들 덕분에 누리게 된 지금의 자유에 감사하다. LG트윈스의 승리를 기원하며 힘차게 공을 던지겠다"라고 소감을 전했다.

14일 시구자는 배우 겸 코미디언 문상훈이다. LG트윈스의 열혈팬으로 잘 알려진 문상훈은 2023년 9월 시구에 나서다 아킬레스건이 파열되는 부상을 입었으나, 끝까지 시구를 마치는 모습으로 화제를 모았다. 그로부터 1년이 지나 부상회복 후 2024년 9월 4일에 다시 시구자로 마운드에 올라 LG트윈스의 승리요정이 됐다. 문상훈은 "올해도 무적LG 승리를 위해 목청껏 응원하겠다"고 시구 소감을 밝혔다.

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16일엔 LG트윈스 대표 승리요정 그룹 트리플에스(tripleS)의 곽연지가 시구, 마유가 시타를 맡는다. LG트윈스는 2025년 김유연과 김채연을 시작으로 올해 김채연, 이지우와 정하연, 박소현과 니엔까지 트리플에스 멤버가 시구 및 시타자로 나선 홈 4경기에서 모두 승리했다.

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시구자 곽연지는 "처음 하는 시구가 너무 설레고 긴장되는데, 그 처음을 LG트윈스와 함께할 수 있어 감회가 새롭다"고 소감을 밝혔다. 시타자 마유는 "어릴 적 야구를 자주 했었는데, 시타자로 그라운드에 설 수 있다니 너무 행복하다. LG트윈스를 항상 응원하겠다"고 말했다.

한편 하영은 7일 방송된 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에서 자신이 4대째 의사 집안 출신이라며 증조부 안상호가 일본에서 의학을 공부한 뒤 한양에서 양의원을 개원하고 고종을 진료했다고 소개했다. 그러나 이후 안상호가 1916년 친일단체 대정친목회 평의원으로 활동한 사실이 알려지면서 친일 행적 논란이 불거졌고, 하영 측은 소속사 측은 "확인 결과 증조부 안상호 선생이 1916년 대정친목회의 평의원 명단에 이름이 올라있는 기록이 실제로 존재함을 확인했다. 충분한 검증 없이 '사실무근'이라 성급히 답변하여 혼란을 드린 점 진심으로 사과드린다"며 입장을 번복했다.

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tokkig@sportschosun.com