"하영, 마음속에 자부심..뿌리 찾을 생각조차 안 했을 것" '암살' 친일파 후손의 조언

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 하영의 증조부 안상호를 둘러싼 친일 행적 논란이 이어지는 가운데, 영화 '암살' 속 친일파 캐릭터의 실제 모델이 자신의 증조부였다고 주장한 한 간호사의 사연이 재조명되고 있다.

Advertisement

11일 한 온라인 커뮤니티에는 자신을 간호사라고 밝힌 A씨가 자신의 집안에 얽힌 이야기를 공개했다. A씨는 "우리 집안의 뿌리가 매국노라는 사실을 부모님과 함께 영화를 보고 알았다"며 글을 시작했다. 이어 "조상의 업보를 청산한다는 생각으로 환자들을 돌보고 있다"고 밝혔다.

A씨는 영화 '암살'을 보던 중 증조부의 과거를 알게 됐다고 설명했다. 그는 "거기서 배우 이경영이 금광채굴권 따려고 하는 장면이 나오는데, 내 증조부가 바로 그 금광채굴권을 딴 사람"이라고 주장했다.

가족과 함께 영화를 보던 중 해당 캐릭터를 비판하던 상황에서 아버지가 뜻밖의 이야기를 전했다는 것. A씨에 따르면 아버지는 "네 증조부가 금광채굴권 있었던 저 인물이다"라고 알려줬다.

Advertisement

A씨는 아버지 역시 처음부터 조상의 친일 행적을 알고 있었던 것은 아니라고 전했다. 그는 "우리 아빠는 할아버지가 나라에 큰 공을 세워 금광채굴권을 딴 사람이라고 들었다고 한다"고 말했다.

Advertisement

그러면서 "'그 시대에 금광채굴권을 어떻게 땄다는 거지?'라는 의문을 품고 스스로 자료를 찾아보다 그제야 아빠도 친일 행적을 알게 됐다"고 덧붙였다.

특히 A씨는 최근 증조부의 친일 행적 의혹으로 논란에 휩싸인 하영을 직접 언급하기도 했다. 그는 "사실 스스로 고민을 해야 했던 게 맞다. 사실 알고 있었을지도 모른다"며 "친일 사전까지 등재됐고, 고종 치료까지 했다면 더더욱 찾기 쉬웠을 것이다. 그저 부모님이 항상 자랑스럽게 얘기하시니, 마음속에 자부심을 갖고 살면서 찾아볼 생각조차 안 해봤을 것"이라고 말했다.

Advertisement

이어 자신 역시 친일파의 후손으로서 조상의 과거를 어떻게 바라봐야 하는지에 대한 생각을 밝혔다.

Advertisement

A씨는 "친일파의 자손들은 잘살면 안 되는 것이 맞다"며 "업보는 다 자손들한테 돌아갈 수밖에 없다"고 주장했다.

또 "스스로가 유년기 또 부모 이전부터 대대로 부유한 삶을 살고 있었다면 반드시 자신의 뿌리를 찾아보길 권한다"며 "과거의 잘못과 그에 대한 업보는 반드시 자식한테든 본인한테든 어떻게든 돌아올 수밖에 없다. 반드시 반성해야 할 부분은 반성하며 인생을 살아가야 한다"고 글을 마무리했다.

한편 하영은 최근 방송에서 '4대째 의사 가문'이라는 집안 내력을 언급했다가 그의 증조부가 일제강점기에 의사로 활동한 안상호로 알려지며 그의 당시 행적을 두고 친일 의혹이 불거졌다.

결국 하영은 12일 자필 사과문을 공개하고 "과오를 무겁게 받아들이며 후손으로서 진심으로 사죄드린다. 광복절을 앞둔 시기에 저의 부족함으로 물의를 일으켜 더욱 송구스러운 마음"이라며 사과했다.

jyn2011@sportschosun.com