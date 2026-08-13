대한민국 e스포츠 국가대표, 25일 아시안게임 출정식…9개 메달 종목 41명 총출동

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2026년 아이치-나고야 아시안게임에 출전하는 대한민국 e스포츠 국가대표 선수단이 출정식을 갖고 본격적인 대회 준비에 들어간다.

한국e스포츠협회는 오는 25일 서울 마포구 상암 큐브컨벤션센터에서 아시안게임 e스포츠 국가대표 출정식을 개최한다고 13일 밝혔다.

이번 출정식에는 9개 메달 종목에 출전하는 선수와 지도자 41명 전원이 참석한다. 대전격투 종목의 '스트리트 파이터 6', '철권 8', '더 킹 오브 파이터즈 XV'를 비롯해 '포켓몬 유나이트', '아너 오브 킹즈', '리그 오브 레전드', '배틀그라운드 모바일', '제5인격', '그란투리스모7', '이풋볼' 시리즈, '뿌요뿌요 챔피언스' 등이 태극마크를 달고 아시안게임 무대에 나선다.

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행사는 종목별 국가대표 선수 및 지도자 소개를 시작으로 국가대표 선발·운영 경과와 훈련 및 현지 지원 계획을 담은 출정 보고, 미디어 인터뷰 순으로 진행된다. 특히 국가대표팀의 공식 슬로건인 'SEE the UNSEEN'과 '우리 모두의 국가대표'의 의미도 공개될 예정이다.

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팬들과의 접점도 마련된다. 국가대표 공식 SNS를 통해 진행되는 팬 초청 이벤트를 통해 약 150명이 현장을 찾으며, 행사 당일에는 공식 파트너사와 함께하는 럭키드로우도 열린다.

출정식은 디즈니+를 통해 독점 생중계된다. 디즈니+는 앞서 '2026 LoL KeSPA컵'을 중계한 데 이어 국가대표 출정식과 9월 예정된 '리그 오브 레전드' 국가대표 평가전까지 선보이며 e스포츠 국가대표 콘텐츠를 잇달아 확보하게 됐다.

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이번 아시안게임은 한국 e스포츠가 국제 종합대회에서 다시 한번 경쟁력을 시험하는 무대다. 특히 이번에는 '리그 오브 레전드'뿐 아니라 모바일·콘솔·레이싱·대전격투 등 종목이 다양해지면서 한국 선수단의 메달 경쟁 역시 여러 장르에서 펼쳐질 전망이다.

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한편 대한민국 e스포츠 국가대표 선수단은 구글플레이, 한화생명, 포스코, 시디즈, 로지텍G, 골스튜디오, 골든듀, 제주삼다수, 부산광역시 등 공식 파트너들의 지원을 받는다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com