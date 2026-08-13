'던전앤파이터 모바일', 최고 레벨 90 확장…신규 시즌 '마계' 시작

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'던전앤파이터 모바일'이 최고 레벨을 90으로 높이고 신규 지역 '마계'를 무대로 한 대규모 시즌 업데이트를 단행했다. 새로운 파밍 구조와 장비 시스템을 함께 선보이면서 고레벨 이용자들의 성장 동선에도 변화를 줬다.

넥슨은 13일 '던전앤파이터 모바일'에 신규 시즌 '마계'를 적용하고 캐릭터 최고 레벨을 기존 85에서 90으로 확장했다. 이번 시즌에서는 차원 재해에 휘말려 점술가 '아이리스'와 함께 마계로 떨어진 모험가들의 새로운 이야기가 펼쳐진다. 신규 지역 '메트로센터'가 열리고, 이를 중심으로 5종의 파밍 던전도 추가됐다.

파밍 던전은 항마력에 따라 4단계 난이도로 구성된다. 별도의 피로도 차감이나 입장 횟수 제한 없이 즐길 수 있는 금역 던전 '마경'도 등장한다. '해금도'를 활용해 입장하는 '마경'에서는 신규 재화 '골드 코인'을 얻을 수 있으며, 해당 재화는 경매장에서 거래하거나 80레벨 장비 강화 비용을 줄이는 데 사용할 수 있다.

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'마경'에서 '비스무트 혜성'을 모으면 숨겨진 던전 '아스트랄 리프트'에 도전할 수 있다. 이곳에서는 최고 아이템 등급인 '레거시 익시드' 장비 제작 재료와 '무기 아바타 상자' 등을 획득할 수 있다.

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장비 체계도 손질했다. 80·85레벨 무기와 장비가 추가되며, 동일 세트의 방어구·액세서리·특수장비를 자유롭게 조합하는 '5.3.3세트', 11개 장비로 구성돼 강력한 세트 효과를 제공하는 '11세트', 익시드 등급 재료로 제작하는 '85레벨 레거시 익시드' 장비 등이 새롭게 등장한다.

기존에 강화·연마·마법부여로 나뉘었던 장비 관리 방식은 '인챈트 슬롯'으로 통합했다. 특성 옵션을 다른 장비로 옮길 수 있는 이관 기능도 추가해 장비 교체와 성장 과정의 편의성을 높였다.

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상위권 이용자를 위한 '증명의 전장 시즌2'도 시작됐다. 최소 15만의 입장 항마력을 요구하며, 주간 최대 3개 모험단 캐릭터로 도전할 수 있다. 10단계부터는 랭킹 경쟁이 펼쳐지며, 단계에 따라 '85레벨 익시드 장비 항아리'와 신규 80레벨 에픽 장비가 포함된 보상 항아리 등을 받을 수 있다.

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신규 정예 던전 '달빛의 정원'은 오는 20일 추가된다. '침식의 시로코' 이후의 이야기를 다루며 '메트로센터 마을'이 함께 개방된다. 90레벨과 최소 항마력 17만을 갖춘 이용자가 노말·익스퍼트·마스터 3개 난이도에서 최대 3인으로 공략할 수 있다. 보스 '달빛을 걷는 자-야신'과의 전투는 2단계로 진행되며, 난이도에 따라 85·80레벨 장비와 '골드 코인' 등을 보상으로 얻는다.

신규 시즌을 기념한 성장 지원 이벤트도 마련됐다. 9월 17일 오전 6시까지 진행되는 '레:벨업으로 시작하는 마계 생활'에서는 86~89레벨 달성에 따라 '왜곡된 프리즘'을 지급하고, 90레벨을 달성하면 전용 칭호가 포함된 '90레벨 달성 선물 상자'를 제공한다. 같은 기간 열리는 '마계인이 되고 싶어'에서는 '메트로센터 던전 20회 완료' 등 캐릭터별 미션을 수행하면 '해금도'와 '마계산 피로도 30 회복의 비약' 등을 받을 수 있다.

이번 업데이트는 단순한 최고 레벨 확장에 그치지 않고 파밍·장비 강화·고난도 콘텐츠를 한꺼번에 재편한 것이 특징이다. 특히 '마경'과 '아스트랄 리프트'를 통해 새로운 재화와 장비를 연결한 만큼, 90레벨 이후 이용자들의 성장 방식에도 상당한 변화가 예상된다.