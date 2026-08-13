김강우, 달라진 눈매에 쌍수 했나...'유퀴즈' 의혹에 억울함 토로

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 김강우가 때아닌 쌍꺼풀 수술 논란에 대해 해명했다.

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지난 12일 유튜브 채널 '김강우 KIMKANGWOO'에서는 김강우가 아내, 두 아들과 마트를 찾은 일상이 공개됐다.

영상 속 김강우는 "나 쌍꺼풀 수술 안 한 거 보여드려야겠다"라면서 억울한 듯 입을 열었다. 이어 자신의 눈을 카메라 가까이 가져가며 짙은 쌍꺼풀 라인을 직접 공개했다.

김강우는 "나 쌍꺼풀 수술 안 했다"라면서 갑자기 불거진 성형 의혹을 직접 해명했다. 이에 김강우의 아내는 "그때 너무 피곤해서 쌍꺼풀이 짙어진 거다"라며 "내가 계속 놀렸다"라며 설명했다. 그러자 김강우는 일부러 쌍꺼풀 라인을 더욱 짙게 만든 뒤 "아내가 쌍꺼풀이 짙어졌다고 엄청 놀렸다"라고 해 웃음을 자아냈다.

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앞서 김강우는 지난달 22일 방송된 tvN '유퀴즈 온 더 블럭'에 출연한 직후 이전과 다소 달라 보이는 눈매를 두고 때아닌 쌍꺼풀 수술 의혹이 제기됐다.

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일부 네티즌들은 "쌍꺼풀 수술하셨냐"라면서 김강우의 눈매 변화에 관심을 보였다. 이에 김강우가 직접 자신의 유튜브를 통해 직접 해명하면서 궁금증을 해소했다.

한편 김강우는 2010년 배우 한혜진의 친언니 한무영 씨와 7년 열애 끝에 결혼해 슬하에 두 아들을 두고 있다.

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anjee85@sportschosun.com