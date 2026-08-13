카카오게임즈 신작 '도깨비의세계', 20일 사전등록…배우 박지훈 광고 영상 공개

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카카오게임즈가 하반기 신작 MMORPG '도깨비의세계'의 사전등록에 들어간다.

한국적 소재와 도트 그래픽을 앞세운 게임성을 배우 박지훈이 등장하는 첫 광고 영상으로 알렸다. 카카오게임즈는 13일 슈퍼캣이 개발 중인 2.5D MMORPG '도깨비의세계'의 첫 광고 영상을 공개하고 오는 20일부터 사전등록을 시작한다고 밝혔다.

광고에는 공식 모델로 선정된 박지훈이 한국적인 분위기의 도사 복장으로 등장한다. 부채를 펼치는 장면에 이어 대치하던 중세 기사의 갑옷이 도트 형태로 무너지는 연출을 통해 게임의 핵심 콘셉트인 한국적 세계관과 도트 그래픽을 강조했다.

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'도깨비의세계'는 한국적인 소재를 활용한 세계관에 도트 그래픽을 결합한 2.5D MMORPG다. 이용자가 상황에 맞춰 스킬을 조합하는 자유도 높은 스킬덱 빌딩 시스템과 문파를 중심으로 한 협력 콘텐츠 등을 핵심 차별점으로 내세운다.

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원작 IP도 눈여겨볼 부분이다. '도깨비의세계'는 네이버웹소설 '멸귀수도전'을 기반으로 제작됐다. 원작 IP를 활용한 동명의 웹툰도 네이버웹툰에서 연재되고 있다. '멸귀수도전'은 연재 직후 인기 급상승 1위, 신작 순위 10위권 내에 오르는 등 초반부터 관심을 모았다.

카카오게임즈는 오는 20일 사전등록을 시작으로 출시 전까지 게임 정보를 순차적으로 공개한다. 9월에는 쇼케이스를 열어 주요 콘텐츠와 서비스 계획을 소개할 예정이다.

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'도깨비의세계'의 정식 출시는 10월로 예정돼 있다. 하반기 MMORPG 시장에서 한국적 소재와 도트 그래픽이라는 다소 이례적인 조합이 실제 이용자들에게 어떤 반응을 얻을지가 관전 포인트다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com