스마일게이트, TGS 2026 출격…'미래시'·'데드 어카운트'로 일본 공략

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스마일게이트가 일본 최대 게임 전시회인 '도쿄게임쇼(TGS) 2026'에 참가해 신작 2종을 앞세워 글로벌 이용자와 만난다. 지난해 첫 부스를 마련한 데 이어 올해는 두 작품을 전면에 내세워 일본 시장에서의 접점을 넓힌다.

스마일게이트는 오는 9월 17일부터 21일까지 일본 지바현 마쿠하리 멧세에서 열리는 TGS 2026에 참가한다고 13일 밝혔다. 올해 TGS는 개최 30주년을 맞아 기존보다 하루 늘어난 5일 일정으로 진행된다.

스마일게이트는 이번 행사에서 컨트롤나인이 개발하고 자사가 서비스를 준비 중인 수집형 RPG '미래시: 보이지 않는 미래'와 팀 로그라이트 게임 '데드 어카운트: 두 개의 푸른 불꽃'을 선보인다.

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'미래시'는 김형섭(혈라) 아트 디렉터가 참여한 작품으로, 지난해 TGS를 시작으로 AGF와 올해 7월 애니메 엑스포까지 글로벌 이용자들과 접점을 넓혀왔다. 이번 TGS는 두 번째 참가다. 지난해 공개 이후 개발이 진행된 만큼 한층 개선된 게임 모습을 현장에서 선보일 것으로 보인다.

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'데드 어카운트: 두 개의 푸른 불꽃'은 2023년부터 연재된 와타나베 시즈무 작가의 만화를 원작으로 한다. 캐릭터 수집과 성장 요소를 결합한 팀 로그라이트 장르로, 주인공 '에니시로 소지'가 동료들과 함께 죽은 자의 SNS 계정에서 되살아난 유령을 퇴치하는 이야기를 게임으로 옮겼다. 모바일과 PC 플랫폼인 스토브(STOVE) 간 크로스 플랫폼으로 출시될 예정이며 현재 사전등록을 진행하고 있다.

스마일게이트는 두 작품의 이용자 접점을 확대하기 위해 파트너 크리에이터 모집도 진행한다. '데드 어카운트: 두 개의 푸른 불꽃'은 14일부터 파트너 크리에이터 모집에 들어가며, 지원자 가운데 추첨을 통해 30명에게 TGS 2026 참관 티켓을 제공한다. '미래시'는 지난 6월부터 파트너 크리에이터를 상시 모집하고 있으며 현재 200명 이상의 크리에이터가 활동하고 있다. 스마일게이트는 13일 TGS 2026 특설 사이트를 열고 행사 기간 진행될 이벤트와 무대 프로그램 등 세부 내용을 순차적으로 공개할 예정이다.

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지난해 첫 참가에 이어 두 번째로 TGS에 부스를 마련하는 스마일게이트가 올해는 어떤 성과를 거둘지도 관심사다. 특히 일본 시장에서 인지도가 있는 원작 IP와 글로벌 이용자 접점을 확대해온 신작을 함께 내세운 만큼, 현장 반응을 통해 두 작품의 일본 시장 경쟁력을 가늠할 수 있을 것으로 기대된다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com