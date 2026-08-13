엠게임의 무협 MMORPG '귀혼M', 신규 직업 '마기' 추가…협력 콘텐츠도 선봬

Advertisement

Advertisement

Advertisement

엠게임은 모바일 무협 MMORPG '귀혼M'에 새로운 직업과 협력 콘텐츠를 추가했다. 또 신규 캐릭터 육성을 지원하는 이벤트와 여름 시즌을 겨냥한 보상도 함께 마련됐다.

엠게임은 13일 '귀혼M'에 신규 직업 '마기'를 업데이트하고 여름 시즌 이벤트를 시작했다고 밝혔다. '마기'는 마교 소속 정령술사로, 부채 모양의 선과 지팡이를 무기로 사용한다. 박쥐와 유령 등을 소환해 전투를 벌이며 불의 정령 '볼카누스'와 바람의 정령 '지르페'를 활용한 광역 공격도 가능하다. 두 정령은 캐릭터 레벨에 맞춰 자동으로 성장한다.

서버 전체 이용자가 함께 참여하는 협력 콘텐츠 '진혼의 거종'도 추가됐다. 이용자들이 누적한 피해량에 따라 서버 전체에 경험치 버프가 적용되는 방식으로, 매일 참여할 수 있다. 기존 직업의 전투 편의성도 손봤다. 자객과 아사신에는 방어력 버프를 추가하고, 군사는 일부 무공의 시전 모션과 딜레이를 조정했다.

Advertisement

신규 직업 업데이트를 기념해 '마기'를 육성하는 이용자에게 500% 경험치 버프 아이템을 무료로 지급한다. 11월 4일까지 진행되는 레벨 달성 이벤트에서는 강화 아이템과 전용 꾸미기 아이템을 받을 수 있으며, 마기 전용 출석 이벤트는 9월 23일까지 진행된다.

Advertisement

기존 직업을 대상으로 한 여름 이벤트도 열린다. 무사·자객·도사·역사·사수의 레벨을 달성하면 200% 경험치 버프 아이템과 장비를 받을 수 있으며, 오는 26일까지 참여할 수 있다. 이와 함께 몬스터를 처치해 획득하는 여름 디저트 8종을 도감에 등록하면 최대 200% 경험치 버프를 받을 수 있다. 광복절을 기념해 태극기 머리띠와 기념 의상 등 꾸미기 아이템 5종을 제공하는 이벤트도 마련됐다.

'귀혼M'은 2D 횡스크롤 액션과 무협 세계관을 결합한 모바일 MMORPG다. 이번 업데이트에서는 신규 직업뿐 아니라 서버 단위 협력 콘텐츠까지 추가하면서 기존 이용자들의 성장 동선과 플레이 방식에도 변화를 줬다.

Advertisement

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com