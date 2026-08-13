서브컬처 RPG '메이크 드라마: MAD', 글로벌 시장으로…모바일·스팀 크로스플랫폼 지원

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위메이드커넥트가 모바일 서브컬처 RPG '메이크 드라마: MAD'의 글로벌 서비스 확대에 나선다.

국내 출시 두 달 만에 미국과 일본, 대만 등을 시작으로 해외 시장 공략에 들어가며 모바일과 PC를 아우르는 크로스플랫폼으로 서비스 영역을 넓힌다.

위메이드맥스는 13일 자회사 위메이드커넥트가 서비스하고 플러피덕이 개발한 '메이크 드라마: MAD'의 글로벌 사전예약을 시작한다고 밝혔다. 지난 6월 국내에 출시된 '메이크 드라마: MAD'는 이날부터 구글플레이와 애플 앱스토어를 통해 글로벌 사전예약을 받는다. 대상 지역은 미국, 대만, 일본 등이다.

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PC 이용자를 위한 준비도 병행한다. 스팀에는 상점 페이지를 열고 위시리스트 등록을 지원한다. 모바일과 스팀을 연동하는 크로스플랫폼 환경도 제공할 예정이다.

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사전예약 참여자에게는 크레딧과 시드, 위대한 두부 등 게임 내 재화를 지급한다. 사전예약 참여 인원이 늘어날수록 일반 호출 티켓과 캐릭터 '엘리시아' 등 추가 보상을 받을 수 있도록 단계별 보상도 마련했다.

'메이크 드라마: MAD'는 미소녀 캐릭터를 수집하고 육성하는 청소년이용불가 등급의 서브컬처 RPG다. Live 2D를 활용한 캐릭터 연출과 캐릭터와의 교감 콘텐츠를 주요 특징으로 내세운다. 국내 서비스에서 확보한 이용자 반응을 기반으로 비교적 빠르게 해외 시장에 진출한다는 점도 눈에 띈다. 특히 서브컬처 게임의 주요 시장으로 꼽히는 일본과 대만, 북미를 동시에 겨냥하고 모바일에 스팀까지 더하면서 글로벌 이용자층을 넓히겠다는 전략이다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com