박봄, 프로듀서 변신→솔로 컴백 예고 한달만 근황 "밝은 미소"

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 2NE1 박봄이 근황을 공개했다.

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박봄은 13일 "새벽에 한컷"이라며 사진을 여러 장 게재했다. 공개된 사진에서 박봄은 환한 미소를 지은 채 카메라를 응시하고 있는 모습이다. 그가 근황을 공개한 것은 한달만인 만큼, 팬들의 반가움도 커졌다.

박봄은 지난해 8월 건강상의 이유로 2NE1 활동을 잠정 중단한 상태다.

박봄은 최근 소속사 디네이션과의 전속계약을 종료, 프로듀서 변신을 선언했다. 그는 지난달 "제가 그냥 작곡가로도 활동하기로 했다. 제가 지금 올리는 곡은 작사 작곡을 제가 입으로 멜로디 직접 지어서 부르고 직접 손으로 제 생각을 써서 한 것"이라며 '비가 오는 날'을 비롯한 자작곡을 공개했다. 특히 박봄은 "누가 해킹해서 제 노래를 자꾸 가져가 쓰려고 해서 미리 올린다. 이제까지 올린 곡들은 제 앨범 트랙리스트다. 추후 제 목소리로 부른 것을 들으실 수 있다"고 컴백을 예고해 기대를 높였다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com