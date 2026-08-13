혜리, 악플러들과 전면전.."명예훼손·성희롱 등 무더기 혐의 인정"[공식]

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[스포츠조선 박아람 기자] 가수 겸 배우 혜리 측이 악성 게시물 작성자들을 상대로 한 법적 대응에 속도를 내고 있다.

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혜리의 소속사 써브라임은 13일 공식입장을 통해 "자체 모니터링과 팬들의 제보를 바탕으로 2024년 10월부터 지속적으로 법적 대응을 진행해왔다"고 알렸다.

소속사에 따르면 혜리를 대상으로 한 명예훼손과 모욕 등 다수의 혐의가 인정됐으며, 사안에 따라 벌금형이나 기소 처분이 내려지고 있다.

현재도 명예훼손, 모욕, 성희롱, 허위사실 유포 등 악의적인 행위를 상시적으로 모니터링하고 있으며, 개별 사건의 수사 과정이나 진행 상황을 일일이 공개하지 않더라도 법적 조치는 계속되고 있다는 설명이다.

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써브라임은 앞으로도 혜리의 권익과 명예를 보호하기 위해 악성 행위에 대해 강경하게 대응하겠다는 방침을 밝혔다. 특히 어떠한 선처나 합의도 없이 필요한 법적 절차를 이어가겠다는 입장을 강조했다.

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tokkig@sportschosun.com

다음은 전문

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안녕하세요. 써브라임입니다.

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혜리 관련 악성 게시물에 대한 법적 대응 진행 상황을 안내드립니다.

당사는 자체 모니터링을 통해 수집한 자료와 팬 여러분께서 제보해 주신 내용을 바탕으로 2024년 10월부터 지속적으로 법적 대응을 진행해 왔습니다.

그 결과, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반(명예훼손), 모욕 등 다수의 범죄 혐의가 인정되었으며, 사안의 중대성에 따라 벌금형 또는 기소처분이 이루어지고 있습니다.

당사는 현재도 소속 아티스트를 대상으로 한 명예훼손, 모욕, 성희롱, 허위사실 유포 등 모든 악의적 행위에 대해 상시 모니터링을 실시하고 있으며, 고소 및 수사 진행 상황을 실시간으로 공지하지 않더라도 법적 대응은 지속적으로 이루어지고 있음을 알려드립니다.

앞으로도 소속 아티스트의 권익 보호를 위해 어떠한 선처나 합의 없이 강경한 법적 조치를 이어갈 예정입니다.

감사합니다.