심형래 '디 워', 19년 만 넷플릭스 글로벌 6위 '대반전'…마침내 '디 워2'도 나오나

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[스포츠조선 조민정 기자] 심형래 감독의 영화 '디 워'가 개봉 19년 만에 뜻밖의 전성기를 맞았다. 넷플릭스를 통해 해외 시청자들에게 다시 발견되면서 글로벌 영화 차트 상위권까지 치솟은 가운데 오랜 기간 제작 계획만 알려졌던 '디 워2'가 이번 역주행을 계기로 다시 탄력을 받을 수 있을지 관심이 쏠린다.

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2007년 개봉한 '디 워'는 최근 넷플릭스에서 이례적인 역주행을 기록하고 있다.

글로벌 OTT 시청 순위 집계 사이트 플릭스패트롤에 따르면 '디 워'는 지난 8일 넷플릭스 영화 글로벌 차트 7위에 오른 데 이어 10일에는 6위까지 상승했다. 20개국 넷플릭스 톱10에 이름을 올렸고 프랑스와 독일, 이탈리아 등 유럽 주요 국가에서는 2위까지 치솟았다. 19년 전 극장에 걸렸던 한국형 괴수영화가 글로벌 OTT를 통해 다시 해외 시청자들과 만나면서 예상 밖의 흥행을 만들어낸 셈이다.

'디 워'는 한국 설화 속 이무기를 소재로 한 SF 판타지 영화다. 여의주를 차지하려는 이무기들이 미국 로스앤젤레스 도심에서 격돌하는 이야기를 그렸다.

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개봉 당시에도 뜨거운 화제의 중심에 섰었다. 국내에서 700만 명 이상의 관객을 동원하며 흥행했지만 작품을 둘러싼 평가는 극명하게 갈렸다. 당시로서는 도전적인 CG 기술에 대한 긍정적인 평가가 나온 반면 각본과 연출을 두고 거센 혹평도 이어졌다. 그랬던 '디 워'가 19년이 흐른 2026년 다시 글로벌 시청자들의 선택을 받고 있다는 점에서 더욱 눈길을 끈다.

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최근 역주행 배경으로는 넷플릭스를 통한 신규 노출이 꼽힌다. '디 워'는 이달 초 일부 국가 넷플릭스에 공개됐고 추천 알고리즘을 통해 해외 이용자들에게 노출되기 시작했다. 거대한 용이 도심을 누비는 이미지와 최근 이어지고 있는 드래곤 판타지 장르에 대한 관심 등이 맞물렸다는 분석도 나온다.

해외에서 작품을 향한 평가가 완전히 뒤집힌 것은 아니다. 여전히 스토리와 연출 등에 대한 부정적인 반응이 존재하는 한편 부담 없이 즐길 수 있는 괴수 오락영화라는 평가도 나오고 있다.

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관심은 자연스럽게 속편 '디 워2'로 향한다. 심형래 감독은 '디 워' 개봉 직후부터 속편에 대한 의지를 여러 차례 드러냈다. 2007년에는 이미 시놉시스가 나왔다며 '디 워2'를 3~4년 안에 선보이고 싶다는 계획을 밝히기도 했다. 이후에도 '디 워2' 프로젝트는 여러 차례 수면 위로 올라왔다. 2016년에는 중국 베이징에서 프로젝트 선포식을 열고 중국 측과 제작 계획을 공개했고 2018년에도 촬영 및 개봉 목표를 직접 언급했다.

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하지만 당초 거론됐던 시기에 작품이 실제 개봉으로 이어지지는 못했다. 최근까지도 심형래 감독이 '디 워2' 제작 계획을 밝히고 있다는 보도가 나오고 있지만 현재 촬영이나 개봉 일정이 공식 확정됐다고 볼 만한 소식은 전해지지 않았다.

'디 워'의 뒤늦은 글로벌 흥행이 오랫동안 계획에 머물러 있던 '디 워2' 제작에 새로운 동력이 될지 관심이 모인다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com