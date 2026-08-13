하영, 증조부 친일 논란에 재산 환수되나…변호사 "현실적으론 까다로워"

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[스포츠조선 정안지 기자]최근 증조부의 친일 행적 의혹이 제기돼 논란에 휩싸인 배우 하영(본명 안하영)의 집안에 대한 재산 환수 가능성 여부에도 관심이 쏠렸다.

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13일 연합뉴스 TV에서는 하영의 증조부 안상호의 친일 의혹을 둘러싼 논란과 함께 친일 재산 환수 가능성에 대해 다뤘다.

이날 손정혜 변호사는 '하영 씨 증조부의 친일 행적이 확인되고, 당시 친일 행위로 형성된 재산이 현재까지 후손에게 이어졌다면 실제 재산을 환수할 근거가 있냐'는 질문을 받았다.

이에 손 변호사는 "가능성은 열려 있지만 상당히 까다롭고 어려운 문제이기 때문에 현실 가능해 보이진 않는다"라고 답했다.

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손 변호사는 "4대째 의사 집안이라고 한다면 상당히 재산을 축적했을 것이라고 알려지고 있다"라면서 "재산이 많다고 환수할 수 있는 건 아니다"라고 말했다.

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그는 "관련된 법이 '친일재산귀속법'이다"라면서 "친일, 반민족 행위를 한 자가 그 재산 역시 러일전쟁 이후부터 1945년 8월 15일까지 일본 제국 주의에 협력한 대가로 취득해야한다"라고 설명했다. 이어 "협력해서 무언가를 받아서 그것이 전달이 됐거나, 알고 취득했으면 환수가 가능하다"라고 덧붙였다. 즉 해당 재산이 친일 행위의 대가로 취득됐다는 사실 등을 구체적으로 확인해야 한다는 것이다.

하영의 증조부를 둘러싼 논란은 최근 하영이 방송에서 자신의 집안 내력을 언급하면서 시작됐다. 하영은 최근 방송에서 '4대째 의사 가문'라고 소개하며 "증조할아버지께서 일본에서 양의학을 배워오신 뒤 한양에 병원을 개원한 첫 의사다. 조선에서 유일한 양의학 병원이다 보니까 고종 황제도 치료를 하셨다고 들었다"라며 말했다.

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이후 증조부가 일제강점기에 활동한 의사 안상호라는 추측이 제기됐고, 안상호가 친일 관련 명단에서 이름이 확인되면서 친일 논란이 불거졌다.

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이에 하영 소속사 측은 지난 10일 "증조부가 안상호는 맞지만 현재 제기되고 있는 루머는 사실무근"이라는 입장을 밝혔으나, 다음날 입장을 번복했다. 소속사 측은 "증조부 안상호 선생이 1916년 대정친목회의 평의원 명단에 이름이 올라있는 기록이 실제로 존재함을 확인했다. 충분한 검증 없이 '사실무근'이라 성급히 답변하여 혼란을 드린 점 진심으로 사과 드린다"고 고개를 숙였다.

하영도 12일 자필 사과문을 공개하고 "과오를 무겁게 받아들이며 후손으로서 진심으로 사죄드린다. 광복절을 앞둔 시기에 저의 부족함으로 물의를 일으켜 더욱 송구스러운 마음"이라며 사과했다.

anjee85@sportschosun.com