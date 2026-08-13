엔씨, 'TL' 글로벌 서비스 직접 운영…아마존과 협력서 자체 서비스로 전환

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엔씨가 MMORPG '쓰론 앤 리버티(TL)'의 글로벌 서비스를 직접 맡는다. 아마존 게임 스튜디오와의 협력 체제에서 벗어나 개발사와 서비스 운영 간 연결을 강화하고 글로벌 이용자 대응력을 높이겠다는 전략이다.

엔씨는 'TL'의 글로벌 서비스를 연내 자체 서비스 체제로 전환한다고 13일 밝혔다. 'TL'은 엔씨의 자회사 퍼스트스파크 게임즈가 개발한 MMORPG로, 글로벌 서비스는 그동안 아마존 게임 스튜디오와 협력해왔다. 서비스 전환이 완료되면 엔씨가 글로벌 이용자 대상 서비스 운영을 직접 담당하게 된다.

플랫폼 통합도 이뤄진다. 엔씨의 게임 플랫폼 퍼플을 비롯해 스팀, PS(플레이스테이션), X박스 등 PC와 콘솔 플랫폼 이용자들이 하나의 통합된 글로벌 환경에서 'TL'을 즐길 수 있게 된다.

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서비스 운영 주체가 바뀌더라도 이용자 데이터와 자산에는 변화가 없다. 캐릭터 정보와 플레이 진행도, 인벤토리 아이템, 게임 내 재화인 루센트 등 기존 데이터는 그대로 유지된다. 퍼플 이용자는 별도의 약관 재동의나 추가 절차 없이 기존 계정을 사용할 수 있다.

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이번 전환은 엔씨가 'TL'의 글로벌 서비스에 대한 주도권을 직접 확보한다는 데 의미가 있다. 개발과 서비스 운영을 하나의 체계로 묶어 콘텐츠 업데이트와 이용자 대응 과정에서 보다 빠르게 움직일 수 있는 구조를 구축하려는 것으로 풀이된다. 엔씨는 연내 서비스 전환을 완료할 예정이며, 구체적인 전환 일정과 절차는 'TL' 공식 홈페이지를 통해 순차적으로 공개할 계획이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com