'랜덤다이스 2' 정식 출시…2100만 다운로드 흥행작 7년 만의 후속작

Advertisement

Advertisement

Advertisement

글로벌 누적 다운로드 2100만건을 넘어선 '랜덤다이스'가 7년 만에 정식 후속작으로 돌아왔다. 확률형 뽑기를 전면 제거하고 이용자의 전략과 플레이에 무게를 둔 것이 가장 큰 변화다.

슈퍼패스트의 게임 자회사 111퍼센트는 신작 '랜덤다이스 2(Random Dice 2)'를 13일 정식 출시했다. '랜덤다이스 2'는 2019년 출시된 '랜덤다이스: PvP 타워 디펜스'의 공식 후속작이다. 전작은 디펜스 장르에 협동 플레이를 결합해 올해 6월 말 기준 글로벌 누적 다운로드 2156만건을 기록했다. 기존 '랜덤다이스' 역시 신작 출시 이후에도 별도로 서비스를 이어간다.

후속작에서 가장 눈에 띄는 변화는 '가챠(확률형 뽑기)'의 전면 삭제다. 이용자는 게임 플레이를 통해 얻은 재화로 원하는 주사위를 직접 선택할 수 있다. 무작위 확률과 과금에 영향을 받던 성장 구조를 줄이고, 덱 구성과 실제 플레이 전략이 승패에 미치는 비중을 높였다.

Advertisement

주사위 성장 시스템에도 변화를 줬다. 전작에서는 최고 등급인 '7눈금'에 도달하면 추가적인 변화가 없었지만, '랜덤다이스 2'에는 '각성 효과'가 새롭게 적용됐다. 각 주사위의 고유 특수 능력을 활성화해 새로운 스킬과 능력치를 확보할 수 있다.

Advertisement

전작에 없었던 '서포터' 캐릭터도 등장한다. 서포터는 '주사위 버리기', '주사위 종류 변경', '라인 밀치기' 등 전황에 직접 개입하는 능력을 갖는다. 이에 따라 이용자는 주사위 조합뿐 아니라 서포터의 능력과 활용 시점까지 고려해 전략을 짜야 한다.

111퍼센트 채경수 프로덕트 매니저(PM)는 "유저가 투자한 시간과 전략에 따라 온전히 보상을 얻는 웰메이드 게임을 만들고자 했다"며 "주사위 조합에 따른 전략적 깊이가 한층 더해진 '랜덤다이스 2'만의 재미를 경험할 수 있을 것"이라고 말했다. 사전예약 이용자에게는 독 주사위 전용 젤리 스킨을 비롯해 골드, 프로필 및 배너 아이템 등이 지급된다.

Advertisement

전작의 흥행 IP를 이어받으면서도 핵심 비즈니스 모델인 확률형 뽑기를 없앤 것은 이례적인 선택이다. 111퍼센트가 과금보다 플레이와 전략을 앞세운 변화로 기존 이용자를 다시 끌어들이는 동시에 신규 이용자층까지 넓힐 수 있을지가 '랜덤다이스 2'의 초반 성적을 가를 것으로 보인다.

Advertisement

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com