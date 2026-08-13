컴투스, 광복절 맞아 KBO리그 야구게임 2종 특별 이벤트

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컴투스가 광복절을 앞두고 KBO리그 기반 야구게임 2종에서 이용자들에게 특별 보상을 제공한다.

컴투스는 13일 '컴투스프로야구V26'과 '컴투스프로야구 for 매니저 LIVE 2026'에서 광복절 기념 이벤트를 진행한다고 밝혔다.

'컴투스프로야구V26'에서는 공식 커뮤니티를 통해 이용자가 직접 참여하는 투표 이벤트를 연다. 투표에 참여한 이용자에게는 게임 아이템을 지급하며, 구단 전력 강화에 활용할 수 있는 특별 쿠폰도 제공할 예정이다.

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'컴투스프로야구 for 매니저 LIVE 2026'에서는 기존 광복절 이벤트에 추가 혜택을 더했다. 13일부터 31일까지 특별 출석 이벤트를 진행해 7일 출석을 달성한 이용자에게 '순번 변경권(6순번 이내)'을 지급한다. 14일부터 17일까지는 접속한 날짜에 따라 '프리미엄 드래프트권'과 '프라임 선수'를 받을 수 있다.

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또 13일부터 9월 13일까지는 모든 이용자를 대상으로 특별 쿠폰도 제공한다. 쿠폰을 사용하면 '감독 획득권(2성 이상)'과 '포텐셜(XR 이상)' 등을 받을 수 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com