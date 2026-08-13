'음주 5범' 손승원, 1심보다 형량 2배 늘었다…항소심 징역 2년

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 손승원이 음주운전만 무려 5번째 적발된 끝에 항소심에서 1심보다 형량이 2배 늘어난 징역 2년의 중형을 선고받았다.

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13일 서울서부지방법원 제1형사부(항소)는 도로교통법 위반 및 특정범죄가중처벌법상 도주치상 등 혐의로 기소된 손승원에 대한 항소심 선고기일을 열고 원심을 파기한 뒤 징역 2년을 선고했다.

앞서 검찰은 손승원에게 징역 4년을 구형했으나 1심 재판부는 지난달 징역 1년을 선고했다.

이에 검찰은 형이 지나치게 가볍다며 항소했고, 항소심에서도 징역 4년을 구형했다.

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항소심 재판부는 손승원이 뒤늦게 범행을 반성하고 있다는 점을 인정하면서도 범행 당시 상황과 이후 행동 등을 고려하면 죄질이 좋지 않다고 판단했다.

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재판부는 "피고인이 뒤늦게나마 범행을 반성하고 있다"면서도 "혈중알코올농도 0.165%로 면허취소 수치 이상인 채로 체포됐고, 여자친구에게 블랙박스 SD카드를 제출하도록 해 죄질이 불량하다"고 지적했다.

특히 손승원이 음주운전 사실을 숨기기 위해 경찰에 허위 진술을 한 점도 언급했다.

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재판부는 "피고인은 대리기사와 말다툼을 하다가 대리기사가 도망갔다고 허위 진술도 했다"며 "만취 상태로 강변북로를 역주행한 잘못도 있다"고 밝혔다.

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이어 "이미 세 차례 동종 범행으로 처벌받았는데 다시 이 사건으로 처벌을 받게 됐다"며 검찰의 항소를 받아들여 원심을 파기하고 징역 2년을 선고했다.

손승원은 지난해 11월 술에 취한 상태로 차량을 몰고 약 2분간 강변북로를 역주행한 혐의를 받는다.

이후 현행범으로 체포됐으며 당시 혈중알코올농도는 0.165%로 면허취소 기준인 0.08%를 두 배 이상 웃도는 수준이었던 것으로 조사됐다.

사고 이후 정황도 문제가 됐다. 손승원은 경찰에 "대리기사가 차를 버리고 갔다"는 취지로 거짓 진술을 하고, 여자친구에게 차량 블랙박스 저장장치를 빼오도록 지시하는 등 증거를 없애려 한 것으로 조사됐다.

이번 사건은 손승원의 다섯 번째 음주운전 적발로 알려졌다.

손승원은 앞서 2018년 서울 강남구 압구정동에서 음주운전을 하다 다른 차량을 들이받은 뒤 도주한 혐의로 기소된 바 있다.

당시 이미 세 차례 음주운전 전력이 있는 상태에서 또다시 사고를 내 징역 1년 6개월의 실형을 선고받았다.

특히 당시 손승원은 연예인 가운데 처음으로 이른바 '윤창호법'으로 불리는 개정 특정범죄가중처벌법 및 도로교통법을 적용받아 처벌받았다.

narusi@sportschosun.com