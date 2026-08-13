김소영 "둘째子, 태어나자마자 중환자실로...너무 무서워 차마 말 못 해"

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[스포츠조선 정안지 기자]아나운서 출신 방송인 김소영이 둘째 아들 수호가 태어나자마자 중환자실에 입원했던 당시의 심정을 털어놓았다.

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김소영은 13일 SNS를 통해 팬들과 소통하는 시간을 가졌다.

이날 한 팬은 김소영에게 "수호 중환자실 기사 보고 놀랐다. 수호 건강하게 잘 크자"라고 응원의 메시지를 보냈다. 이에 김소영은 "조리원 있을 때 아기가 조금 안 좋다고 말씀드린 적 있었는데 그때였다"라며 "모든 게 감사하다"라고 전했다.

또 다른 팬은 "속으로 얼마나 힘들었을까. 겉으로 표 내지 않고 진짜 외유내강"이라고 하자, 김소영은 "너무 무서울 때는 차마 밖으로 말할 수 없을 때가 있더라"고 털어놨다. 그는 "어느 정도 상황이 진정되었을 때도 당시 더 아픈 아기들도 보았다 보니 경솔하게 행동하지 말아야지 생각했었다"라고 전했다. 그러면서 "어쨌든 지금은 힘이 뻗치는 아드님과 감사하게 지낸다"라면서 "울어도 예쁘다, 보채도 예쁘다 하는 게 그 때문인가 보다"라며 현재 행복한 일상을 전했다.

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이어 김소영은 "수호 아팠다는 이야기 들으니 눈물 날 것 같다"는 한 팬의 말에 "지금은 괜찮다. 고맙다"라며 아들의 건강을 걱정해 준 팬들에게 고마움을 전한 것이다.

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앞서 이날 오상진은 KBS2 '신상출시 편스토랑' 예고편을 통해 "수호가 태어나자마자 황달이랑 좀 다른 증세가 있어서 일주일 정도 입원을 했었다"고 털어놨다.

이어 "그때 마음고생도 하고, 정말 다른 게 다 필요 없더라. '아이가 건강하기만 하다면 정말 더할 나위 없겠다'라는 생각을 소영 씨나 나나 되게 강하게 갖게 되기도 했다"고 당시를 회상했다.

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당시 수호 군은 3일간 생사의 기로에 섰지만, 다행히 치료를 잘 받고 건강을 회복했다. 오상진은 "지금은 완벽하게 회복했다"라며 "전혀 문제 없이 잘 치료가 됐다. 아무 문제 없다"라며 환하게 웃었다.

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한편, 오상진의 아내 김소영은 지난 4월 3일 7시간의 진통 끝에 둘째 아들을 출산했다.

anjee85@sportschosun.com