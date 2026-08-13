'경주기행' 변요한 "노개런티 참여 이유? 이정은→이연과 함께 하며 성장 원해"

13일 롯데시네마 월드타워에서 열린 영화 '경주기행'의 언론시사회. 변요한이 질문에 답하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.13/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 변요한이 영화 '경주기행'에 노개런티로 참여한 이유를 전했다.

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변요한은 13일 열린 서울 송파구 롯데시네마 월드타워에서 열린 영화 '경주기행' 언론·배급 시사회에서 "박선혜 대표님과의 인연이 있었고, 좋은 각본과 좋은 배우들과 함께해서 참여를 안 할 이유가 없었다"라고 했다.

26일 개봉하는 '경주기행'은 수학여행에서 돌아오지 못한 막내딸 경주를 위해, 8년의 기다림 끝에 죽이는 여행을 떠난 네 모녀의 가족 복수극으로, 데뷔작 '갈매기'로 국내외 유수 영화제에서 탄탄한 연출력을 인정받은 김미조 감독의 첫 상업영화다.

변요한은 가족이 8년을 기다린 그놈 백상현을 연기, 극의 몰입도를 끌어올렸다. 작품에 노개런티로 참여한 그는 "박선혜 대표와 첫 상업영화 데뷔할 때 함께했다. 그 인연도 있지만, 좋은 각본과 좋은 배우들과 함께해서 참여 안 할 이유가 없었다. 이정은 선배는 네 작품째 함께했는데, 매번 뵐 때마다 배우고 영감을 받았다. 공효진 선배는 워낙 팬이었다. 박소담 씨는 학교 동문인데, 학교 다닐 때부터 야무지게 연기를 잘해서 얼마나 성장했을지 궁금했다. 이연 씨는 타고난 배우인 것 같다"며 "조심스럽게 제가 성장하고 싶은 마음에 참여했다"고 전했다.

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극 중에서 파격 비주얼 변신으로 놀라움을 안긴 변요한은 "제가 제 입으로 말씀드리기가 좀 그런데, 감독님이 '변요한의 잘생김을 다 버렸으면 좋겠다'고 하셨다"고 너스레를 떨었다. 이에 김 감독은 "처음 리딩 때 뵀을 때 잘생기셔서 깜짝 놀랐다. 선배한테 조금이라도 (잘생김을) 덜 수 없는 방법을 여쭤봤다"며 "선배가 적극적으로 의견을 내주셔서 감사했다"고 화답했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com