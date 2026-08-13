에스플릿 "드디어 데뷔, 청량한 모습 보여주기 위해 전원 금발 염색"

'스틸하트클럽'의 스쿨 밴드 에스플릿(Splayit) 데뷔 쇼케이스가 13일 오후 서울 압구정동 일지아트홀에서 열렸다. 멤버들이 함께 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.13/

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[스포츠조선 정빛 기자] '스틸하트클럽'의 스쿨 밴드 에스플릿이 데뷔 소감을 밝혔다.

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에스플릿은 13일 서울 강남 일지아트홀에서 데뷔앨범 '스플레이 : 챕터 01' 쇼케이스를 열고 "청량한 모습 보여주기 위해 전원 금발로 염색했다"라고 했다.

에스플릿은 지난해 종영한 Mnet 글로벌 밴드 메이킹 서바이벌 '스틸하트클럽'을 통해 데뷔 기회를 거머쥔 5인조 밴드다. 보컬 윤찬, 드럼 은빈, 키보드 경욱, 기타 에이든, 베이스 은찬 다섯 명의 멤버로 구성됐다.

이날 에스플릿으로 정식 데뷔, 가요계에 출사표를 던지게 됐다. 윤찬은 "열심히 준비한 저희의 첫 번째 무대를 보여줄 수 있어서 기쁘다"라며 "이 다섯 명이면 확실한 시너지를 낼 수 있을 것 같아서 좋았다. 데뷔 기회를 준 팬분들과 관계자분들께 다시 한 번 감사드린다"고 데뷔 소감을 밝혔다.

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팀명은 'Splay (펼치다)'와 'Play it (연주하다)'의 합성어로 각자의 개성과 열정을 음악으로 펼쳐 보이겠다는 의미를 담고 있다. 에이든은 "팀명을 처음 들었을 때부터 와닿았다. 어떤 음악을 하고, 팀의 방향은 어떤지 의미가 담긴 것 같다"라며 만족감을 드러냈다.

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정식 데뷔를 위한 외적으로 신경쓴 점도 짚었다. 경욱은 "'스틸하트클럽'에서는 풋풋한 앳된 모습을 보여드렸는데, 이번에는 청량한 모습을 보이기 위해 전원 금발로 염색했다"라고 웃었다.

데뷔앨범 '스플레이 : 챕터 01'은 에스플릿이 만들어 나아갈 음악 세계의 첫 번째 기록이자 새로운 여정의 시작을 알리는 앨범이다. 새로운 시작의 설렘부터 가장 빛나는 순간들 그리고 시간이 흘러도 오래 기억될 감정들을 에스플릿만의 감성과 밴드 사운드로 풀어냈다.

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은빈은 "밝고 청량한 에너지와 누구나 한 번쯤 마주할 감정들을 들려드릴 것"이라고 데뷔앨범을 소개했다.

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에스플릿은 13일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 데뷔앨범 '스플레이 : 챕터 01'을 발표한다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com