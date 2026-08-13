조이시티, '프리스타일 리부트' 정식 출시…원작 감성에 '조작 중심' 경쟁 더했다

Advertisement

Advertisement

Advertisement

조이시티가 대표 농구 게임 IP인 '프리스타일'을 앞세워 다시 한번 온라인 농구게임 시장을 두드린다.

조이시티는 신작 온라인 농구 게임 '프리스타일 리부트(FreeStyle: Reboot)'의 국내 정식 서비스를 시작했다고 13일 밝혔다.

'프리스타일 리부트'는 원작 '프리스타일'의 핵심인 3대3 실시간 대전을 기반으로 개발됐다. 스트리트 농구 특유의 자유로운 플레이 스타일을 유지하면서 신규 엔진을 적용해 그래픽과 캐릭터 움직임을 개선한 것이 특징이다.

Advertisement

게임의 방향성은 단순한 외형 개선에 그치지 않는다. 조이시티는 아이템 능력치가 경기 결과에 미치는 영향을 낮추고, 이용자의 조작 능력과 실제 플레이 경험이 승패에 더 큰 영향을 미치도록 시스템을 설계했다.

Advertisement

장기간 서비스된 온라인게임에서 성장 요소와 아이템이 경쟁력으로 직결될 경우 신규 이용자의 진입 장벽이 높아질 수 있다는 점을 고려한 것으로 풀이된다. '프리스타일 리부트'는 이를 줄이고 실력과 조작을 중심으로 경쟁하는 구조를 앞세웠다.

조이시티는 우선 국내 서비스에서 안정적인 운영 기반을 확보한 뒤 중국을 비롯한 글로벌 시장으로 서비스를 확대할 계획이다. 원작 '프리스타일'이 국내외에서 쌓아온 인지도를 신작으로 이어가는 것이 향후 사업의 핵심 과제가 될 전망이다.

Advertisement

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com