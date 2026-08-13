'엑디즈' 건일, '사생활 논란' 퇴출 초강수...JYP 박진영 "진실·성실·겸손" 철칙 재조명

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[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 엑스디너리 히어로즈 건일이 사생활 및 언행 논란이 불거진 가운데 팀 탈퇴와 동시에 JYP엔터테인먼트와의 전속계약까지 해지됐다. 구체적인 계약 해지 사유는 공개되지 않았지만 JYP가 과거부터 소속 아티스트에게 '진실·성실·겸손'을 강조해왔다는 점에서 이번 단호한 결정에도 관심이 쏠리고 있다.

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JYP엔터테인먼트(이하 JYP)는 13일 건일의 엑스디너리 히어로즈 탈퇴와 전속계약 해지를 공식 발표했다.

소속사는 "최근 멤버 건일과 관련된 사안에 대해 당사는 상황의 엄중함을 깊이 인지하고 아티스트와 다각도로 충분한 논의를 거쳤다"고 밝혔다. 이어 "그 결과 더 이상 팀 활동을 함께하기 어렵다고 판단해 상호 합의하에 전속계약을 해지하기로 했다"고 설명했다. 이에 건일은 이날부로 엑스디너리 히어로즈에서 탈퇴했다. 팀은 정수, 가온, 오드(O.de), 준한(Jun Han), 주연 등 5인 체제로 활동을 이어간다.

특히 건일이 팀의 리더였다는 점과 활동 중단이나 자숙이 아닌 탈퇴와 전속계약 해지가 동시에 결정됐다는 점에서 JYP의 단호한 대응이 눈길을 끈다.

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건일을 둘러싼 논란은 최근 온라인 상에서 불거졌다. 자신을 건일의 전 여자친구라고 주장한 A씨가 사적 통화 내용 등을 공개하면서 건일이 팬들을 향해 부적절한 발언과 욕설을 했다는 의혹을 제기했다. 일부 보도에서는 멤버들을 향한 부적절한 발언이 있었다는 주장도 전해졌다.

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다만 이는 A씨의 주장이기에 소속사는 공식 입장에서 온라인 상에 제기된 폭로 내용에 대한 구체적인 사실관계나 계약 해지 사유를 별도로 공개하지 않았다. 그럼에도 JYP가 '상황의 엄중함'이라는 표현과 함께 곧바로 팀 탈퇴와 계약 해지를 발표하면서 과거 회사가 수차례 강조해온 아티스트 철학도 다시 주목받고 있다.

JYP 대표 프로듀서이자 창의성총괄책임자(CCO)인 박진영은 과거 Mnet '식스틴'에서 JYP가 중요하게 생각하는 인성의 세 가지 기준으로 '진실, 성실, 겸손'을 꼽은 바 있다. 당시 그는 "좋은 가수이기 전에 좋은 사람이었으면 좋겠다"는 취지의 발언과 함께 무대 밖에서의 태도 역시 중요하다고 강조했다.

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특히 '진실'을 설명하는 과정에서는 욕설을 직접 예로 들기도 했다. 연예인이기 때문에 말과 행동을 억지로 조심하는 사람이 되는 것이 아니라 애초에 조심할 필요가 없는 사람이 돼야 한다는 취지였다. 스타가 되기 위해서가 아닌 좋은 사람이 되기 위해 그런 태도를 가져야 한다고 강조했다.

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박진영은 이후에도 방송 등을 통해 사훈인 '진실·성실·겸손'을 JYP가 중요하게 생각하는 가치로 꾸준히 언급해왔다. 때문에 이번 건일을 둘러싼 JYP의 결정은 한층 눈길을 끈다. 온라인상에서 팬들을 향한 부적절한 언행 의혹이 불거진 직후 JYP가 건일과 논의를 거쳐 팀 활동을 함께하기 어렵다고 판단했고 전속계약 해지까지 결정했기 때문이다.

다만 JYP가 건일의 계약을 해지한 이유가 박진영이 과거 강조한 인성 기준에 어긋났기 때문이라고 단정할 수는 없다. 소속사는 건일과 관련한 구체적인 사안이나 계약 해지 배경을 밝히지 않았다.

한편 1998년생인 건일은 미국 버클리 음대를 거쳐 2021년 엑스디너리 히어로즈로 데뷔했다. 팀에서는 리더와 드럼을 맡아 활동해왔다. 건일의 탈퇴로 엑스디너리 히어로즈는 데뷔 후 처음으로 5인 체제로 재편된다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com