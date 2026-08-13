'경주기행' 이정은 "옥실에겐 오로지 복수뿐, 붕괴된 가족 그리기 위해 노력"

13일 롯데시네마 월드타워에서 열린 영화 '경주기행'의 언론시사회. 이정은이 질문에 답하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.13/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 이정은이 영화 '경주기행'에서 연기에 중점을 둔 부분을 이야기했다.

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이정은은 13일 열린 서울 송파구 롯데시네마 월드타워에서 열린 영화 '경주기행' 언론·배급 시사회에서 "막내딸과 남편을 향한 지독한 사랑을 온몸으로 표현하기 위해 노력했다"라고 전했다.

26일 개봉하는 '경주기행'은 수학여행에서 돌아오지 못한 막내딸 경주를 위해, 8년의 기다림 끝에 죽이는 여행을 떠난 네 모녀의 가족 복수극으로, 데뷔작 '갈매기'로 국내외 유수 영화제에서 탄탄한 연출력을 인정받은 김미조 감독의 첫 상업영화다.

이정은은 막내 경주를 잃고 오직 복수만 바라온 엄마 옥실로 분했다. 그는 "감독님과 작품에 대해 긴 이야기를 했다. 딸 네 명을 둔 단란한 가족인데, 사고를 당한 뒤 이 가족이 어떤 식으로 붕괴되었을까 싶었다. 또 옥실에게 남편이 있을 때와 없을 때의 차이점도 큰 것 같다"며 "옥실은 아마 가족이 붕괴됐을 때부터 시간이 멈춘 것처럼 느껴졌을 거다. 시간을 되돌릴 수 있는 건, 오로지 복수 밖에 없었을 거다. 막내딸과 남편에 대한 지독한 사랑을 몸으로 표현하는 엄마라고 생각했다"고 전했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com